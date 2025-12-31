Yolanda Andrade niega que su cuñado la tenga secuestrada

La presentadora mexicana Yolanda Andrade, quien acaba de revelar que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, volvió a aparecer en un video, en donde reiteró que no está secuestrada por Sergio Araiza, su cuñado, luego de los rumores que surgieron recientemente.

Tal y como ha sido su estilo en las últimas semanas, la inseparable compañera de Montserrat Oliver recurrió a sus redes sociales para desmentir las especulaciones que la han perseguido y que involucran a la pareja de su hermana.

“Rápidamente, Sergio no me tiene secuestrada, Sergio no maneja mi dinero, Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, dijo Yolanda Andrade en la que podría ser su última aparición del 2025.

En el video Yolanda no apareció sola, sino que lo hizo en compañía de su cuñado, quien optó por tomarse con sentido del humor todo lo se ha dicho sobre ambos y hasta bromeó con todo lo que han especulado sobre ellos.

“¿Te estoy controlando con la mente?”, le cuestionó él, a lo que ella respondió de forma retadora: “A ver inténtalo”.

La conversación entre ambos, que duró unos cuantos segundos, fue aprovechada por la presentadora de ‘Montse & Joe’ para desearle a sus seguidores lo mejor en el año que está por comenzar, mientras se comía un delicioso taco.

“Que tengan feliz año, felices fiestas y de aquí para allá mucho amor”, soltó Yolanda, quien en un video previo dio a entender que esta podría ser su última Navidad debido a la enfermedad degenerativa que enfrenta y que no tiene cura.

Hay que recordar que Yolanda Andrade ha estado hospitalizada en más de una ocasión debido a su delicado estado de salud.

