Yolanda Andrade revela que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica: “Han sido días difíciles”

La presentadora mexicana Yolanda Andrade ha estado muy movida en las redes sociales en los últimos días, luego de que se llegara a especular que su hermana la tenía ‘secuestrada’.

En el primero de sus videos se le vio celebrando en familia la que podría ser su última Navidad, tal y como ella misma lo señaló en su material, mientras que en un segundo video se abrió como pocas veces acerca de la enfermedad que le aqueja.

Si bien siempre se ha referido a su condición como una enfermedad incurable y degenerativa, en esta ocasión ahondó en detalles sobre lo que le sucede.

Detalló que padece, entre otras cosas, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un padecimiento que le ha cambiado la vida por completo y que la ha llevado a pensar en la muerte.

“Han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos”, compartió la inseparable compañera de Montserrat Oliver.

En otro fragmento de su video se sinceró sobre los motivos que la llevaron a hablar abiertamente de su condición médica, pues quiere llegar a quienes pasar por una situación similar a la de ella.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa”, continuó la también actriz.

Enseguida ahondó en detalles sobre algunos de los síntomas que padece con cierta frecuencia y que la han imposibilitado de hacer su vida con normalidad.

“A veces estás bien, a veces estás mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, una fatiga crónica. Son muchas cosas, pero quiero darle las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos”, se sinceró la animadora, quien recibió palabras de aliento de sus fans y de su amigos famosos.

“Queridísima Yola, eres una guerrera incansable. Te admiro mucho y te quiero mucho más!!te mando todo mi cariño y buena vibra y que te mejores para que sigas avanzando y dando batalla. Besos y bendiciones amigaaa!❤️❤️❤️”, le dijo Sebastián Rulli, mientras que Omar Chaparro le dedicó un: “Te queremos mucho Yolanda, eres muy fuerte y especial, te abrazo y oramos por ti 🙌❤️🙌❤️” y Consuelo Duval un: “No te rindas mamatita!! El poder de Dios es inimaginable🙌”.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

De acuerdo a Mayo Clinic, la Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que empeora con el tiempo y que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal.

Este padecimiento, también conocido como enfermedad de Lou Gehrig, comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna, dificultad para tragar o para hablar.

Con el pasar del tiempo afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer y respirar y no tiene cura, tal y como la ha señalado la propia Yolanda Andrade.

