Yolanda Andrade alista bioserie que promete fuertes revelaciones

El nombre de la conductora Yolanda Andrade vuelve a encabezar los titulares internacionales, ahora tras darse a conocer que busca llevar a las pantallas una bioserie en la que dará una mirada inédita a los momentos más importantes de su vida. ¿Qué se sabe hasta el momento? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Luis Magaña, la presentadora de “Montse & Joe” estaría trabajando en conjunto con Unicable, canal a cargo de Televisa, para desarrollar una pieza audiovisual sobre su vida y los retos a los que se ha enfrentado.

“Aparentemente van a cambiar un par de programas en la barra de Unicable porque quieren renovar, entonces van a empezar a hace pilotos“, detalló el comunicado en el programa ‘De historia en historia’.

La bioserie de Yolanda Andrade estaría dentro de las primeras etapas de desarrollo y, según la fuente del periodista Luis Magaña, contaría con siete capítulos.

“Están buscando una producción porque Yolanda quiere hacer su bioserie y trae un poco de prisa de que la producción sea rápido porque quiere supervisar y quiere estar echando ojo de todo lo que se vaya a contar“, añadió el reportero.

Sobre esta iniciativa de la sinaloense, Magaña expresó que: “Me parece muy arriesgado por lo que dice, ha dicho y dirá, o sea, ya es fuerte, ahora imagínate una bioserie”.

A pesar del revuelo que ha generado la noticia en redes sociales, la conductora Yolanda Andrade se mantiene con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

