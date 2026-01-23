Yolanda Andrade se reencuentra con sus ex compañeras de ‘Netas Divinas’

La presentadora mexicana Yolanda Andrade, quien en los últimos meses ha estado alejada de la televisión por los problemas de salud que le aquejan, conmovió a sus seguidores con el video que compartió en su cuenta de Instagram, en donde se dejó ver muy bien acompañada de sus ex compañeras de ‘Netas Divinas’.

“Querido #publicoconocedor les comparto con mucho cariño esta chulada”, escribió Yolanda Andrade en la descripción de su video.

El reencuentro, que se llevó a cabo en la casa de Isabel Lascurain, contó con la presencia de la anfitriona, así como de Alessandra Rosaldo, Consuelo Duval, Gloria Calzada y Luz María Zetina.

“Mi amor y agradecimiento a cada una. Eternamente, Yolanda”, escribió la presentadora en otro fragmento de la descripción de su video.

En el video se ve a las 6 ex integrantes de ’Netas Divinas’ sentadas en la sala y presumiendo la gran relación que tenían, mientras escuchaban muy atentas las palabras que Yolanda les quiso dedicar tras ser la gran artífice de su reencuentro.

“Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos, para platicar, para ponernos al tanto. Hay tantas cosas que siempre compartimos cuando estábamos trabajando y con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo. Fue un programa inolvidable y para gusto del público conocedor fue un éxito rotundo. La verdad es que sí”, dijo Yolanda Andrade.

A pesar de su condición médica y de que ella misma ha reconocido que le queda poco tiempo de vida, Yolanda Andrade se mostró muy risueña y bromista durante el reencuentro de ‘Netas Divinas’, incluso se dio tiempo para bromear con Joss, el hijo de Isabel Lascurain, quien fue el encargado de grabar el video.

Yolanda Andrade padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un padecimiento que le ha cambiado la vida por completo y que la ha llevado a pensar en la muerte.

“Han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos”, compartió en su momento la inseparable compañera de Montserrat Oliver.

