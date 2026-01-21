Yolanda Andrade comparte imágenes de las secuelas físicas de su enfermedad

La presentadora de televisión Yolanda Andrade conmovió a su comunidad digital luego de reaparecer en redes sociales con un video en el que presentó a detalle el deterioro físico que ha experimentado con el paso del tiempo a causa de su padecimiento de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de la pantalla chica colocó el audiovisual que mostró imágenes nunca antes vistas de su rostro con el rastro de la enfermedad. De acuerdo con lo revelado por la famosa, dichos clips datan desde el 2023, año en el que comenzó a experimentar los síntomas de la afección, incluyendo dificultad en su movilidad, pérdida del habla y decaída en su estado ánimo.

Ojos llorosos, falta de movimiento en su ojo derecho y dolores de cabeza son solo algunos de los efectos secundarios que Yolanda Andrade evidencio en su publicación en redes sociales.

A la par de su post, la presentadora de origen mexicano se dio a la tarea de compartir un breve, pero contundente mensaje de agradecimiento a quienes le han expresado su cariño y apoyo en este difícil momento en su vida: “Querido público conocedor, gracias por estar conmigo”, escribió.

Como resultado de esta hazaña, Andrade se convirtió en el blanco de cientos de comentarios de cariño, no solo por parte de su comunidad digital, compuesta por más de un millón de usuarios, también por algunas personalidades del medio artístico.

Tal fue el caso del actor y conductor Alfredo Adame, quien por sus años de amistad le dijo: “Te amo querida Yolanda, dios está contigo, ánimo guerrera”. Mientras tanto, su ex compañera en el programa “Netas Divinas”, Isabel Lascurain, le deseó: “Luz en tu vida mi reina”.

A esta ola de aprecio se sumaron celebridades como: Ivonne Montero, Mariana Seoane, Danna García, Rebecca De Alba, Adriana Fonseca y Karenka, por mencionar algunos.

