Maribel Guardia fue destituida como tutriz de su nieto: ¿quién ocupa ahora este cargo?

La batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha dado un giro inesperado luego de que un juez relevó a la costarricense de su función como tutora de José Julian, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa.

De acuerdo con un documento legal exhibido en “De Primero Mano”, el veredicto del juez se obtuvo como resultado de una comparecencia llevada a cabo hace dos semanas, a la que acudieron personas cercanas al menor, incluyendo a sus abuelo maternos.

Sin embargo, se reportó que Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, quien hasta este momento es albacea de los bienes del niño, no acudieron a esta comparecencia ante el juez previo a obtener la resolución.

Es así como se comunicó que la nueva tutriz del pequeño de 8 años es la periodista Addis Tuñón, tía de Imelda y conductora de dicho programa de espectáculos: “El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, precisó la comunicadora.

Addis Tuñón indicó que ya ejerció su primera facultad como tutriz de José Julián al solicitar formalmente la remoción de Marco Chacón como albacea del menor. La petición ha sido emitida bajo la acusación de que este no se ha encargado de la manutención del menor desde hace tres años.

“Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy”, expuso la presentadora de televisión.

En sus declaraciones, la tía de Imelda Tuñón señaló que su único propósito como tutriz del pequeño es garantizar su bienestar haciendo uso de los bienes heredados por su padre Julián Figueroa.

“Es un cargo con responsabilidad jurídica, que tiene que dar a conocer todos los movimientos. La tutriz, en este caso Maribel, tenía que vigilar que el albacea viera por los alimentos, la educación, el entretenimiento y la salud del menor (…) En tres años, ni la tutriz ni el albacea dieron de alimentos para el menor“, sentenció.

Por su parte, Maribel Guardia y Marco Chacón se han mantenido con bajo perfil y sin emitir declaraciones sobre la decisión del juez, pese al revuelo que se generó con el reporte.

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