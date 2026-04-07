Maribel Guardia sorprende con tatuaje en honor a Julián Figueroa

La actriz y cantante Maribel Guardia sorprendió en redes sociales al compartir el proceso detrás de su nuevo homenaje a su hijo, el fallecido Julián Figueroa. Se trata de un tatuaje que plasmó en su piel y que tiene como propósito honrar su memoria a casi tres años de su partida.

De acuerdo con las imágenes compartidas por la costarricense desde su perfil de Instagram, la imagen fue plasmada en su antebrazo por el artista Carlos Serrano Keir, quien por muchos años fue el encargado de tatuar a su hijo.

“Dije: ‘Tiene que ser él porque aquí estuvo Julián y así me voy a sentir muy cerca de él'”, recalcó la estrella de la pantalla chica.

En su testimonio, Maribel Guardia reveló que la idea surgió luego de encontrarse con una fotografía de Julián Figueroa: “Me encontré esta foto y me encantó su ojo y dije: ‘No, pues me encantaría que fuera el ojo'”, se le escucha decir en el audiovisual tras su llegada al estudio.

Luego de una charla extensa con Carlos Serrano Keir, la famosa de 66 años tomó la decisión de tatuarse el mismo diseño que su hijo cargaba en el pecho, haciendo de este homenaje aún más especial para ella.

El resultado final no tardó en abrir un debate en redes sociales. Si bien en su mayoría se hicieron notar los mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus fans, hubo algunos que afirmaron que esta marca en su piel no “era la respuesta”.

Sin embargo, las muestras de apoyo prevalecieron sobre las críticas y la sección de comentarios bajo el post se llenó de palabras como:

“Maribel, ¡wow¡ Estoy seguro de que quedó increíble. Si de por sí Julián estará siempre contigo, ahora más lo llevarás en la piel”, “Me encanta la idea, qué bello homenaje”; “Hermosa, pero sobre todo mujer VALIENTE y ADMIRABLE”; “Cuando se hace un tatuaje con un propósito del corazón, se siente un sentimiento muy bonito; usted sentirá esa mirada de su hijo Julián”, destacaron decenas de usuarios.

Seguir leyendo:

• Maribel Guardia desmiente manipulación en el testamento de su hijo Julián Figueroa

• Maribel Guardia se pronuncia sobre la batalla legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón

• Maribel Guardia contempla abandonar México, según Olivia Collins