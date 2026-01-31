Maribel Guardia contempla abandonar México, según Olivia Collins

La actriz y vedette Maribel Guardia podría estar preparando su salida de México en las próximas semanas, según reveló su amiga íntima y también actriz, Olivia Collins.

La información, compartida en una entrevista en el programa ‘Hoy’, señala que Guardia atraviesa un momento personal muy complicado, lo que la lleva a considerar un cambio de residencia internacional.

Collins no especificó si la decisión está directamente ligada al conflicto legal que Guardia mantiene con su exnuera, Imelda Tuñón, por la custodia y relación con su nieto, hijo de la difunta estrella Julián Figueroa. Sin embargo, confirmó que esta batalla es una fuente de gran desgaste.

¿Qué más dijo Collins?

“Lo que le está pasando ahora con su nieto es desagradable, es muy desagradable porque esta persona le está haciendo mucho daño”, comentó Collins, refiriéndose a Tuñón.

También lamentó las recientes declaraciones de la joven viuda, quien revivió en medios un antiguo rumor difundido por el abuelo de Julián, que sugería que Maribel era “rifada” entre hombres.

Frente a estos señalamientos, Guardia se limitó a defender la memoria del abuelo de su hijo, describiéndolo como “un señor muy respetable” durante un encuentro con medios en el aeropuerto.

La amiga de Guardia también se refirió a los supuestos audios que Imelda Tuñón le habría enviado a la actriz, donde el niño se expresaría de manera negativa sobre su abuela. Collins minimizó esto, afirmando: “El niño ahorita no puede, digamos, tener opinión propia, pero va a llegar el día que sí. Decía Maribel que… Y se le va a dar sorpresas, muchas sorpresas”.

Reafirmó el compromiso de Guardia con el pequeño, recordando que tanto la viuda de Figueroa como su hijo vivieron con ella casi dos años después del fallecimiento del cantante: “Eso yo lo vi, lo viví, estuve con ellos y el niño era feliz. Maribel se preocupaba por él más que ella”.

Sobre el nuevo destino

Aunque Olivia Collins no reveló el posible destino de Maribel Guardia, existen dos hipótesis principales. La primera apunta a que podría reunirse con su esposo, Marco Chacón, en Estados Unidos por motivos profesionales.

La segunda opción sería un regreso a su país natal, Costa Rica, en busca de tranquilidad y un nuevo comienzo lejos de la exposición mediática y los conflictos legales que actualmente enfrenta en México.

