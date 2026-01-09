Maribel Guardia conmueve al recordar a Julián Figueroa: “Te extraño con toda mi alma”

Han transcurrido más de dos años desde el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo único de la actriz y cantante Maribel Guardia. Este periodo ha estado marcado por un profundo duelo público, que la artista ha compartido a través de conmovedores mensajes en redes sociales, y por un complejo proceso legal centrado en la custodia de su nieto.

En una de sus publicaciones más recientes, Guardia expresó el dolor que perdura: “Julián, hoy es 9 y te extraño con toda mi alma… nunca, ni en la peor de mis pesadillas, imaginé que el cielo te llamaría primero”.

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años, a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular, según el parte médico confirmado por su madre en Ciudad de México.

Sobre la custodia de su nieto

Sin embargo, en medio de este duelo, Guardia enfrentó un gran escándalo y controversia legal con la madre de su nieto, Imelda Tuñón, por la custodia del pequeño.

Maribel Guardia explicó, a través de un video en sus redes sociales, que inició el proceso movido por un “deber moral”. “Me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad”, afirmó.

Las autoridades decidieron temporalmente otorgar la custodia a Guardia, tras recibir denuncias que incluían señalamientos de descuido y consumo de sustancias.

La actriz fue enfática en señalar que su prioridad es “garantizar la seguridad de su nieto”. Insistió en que su acción no busca dañar la imagen de Tuñón ni hacer públicas cuestiones privadas, sino únicamente proteger al niño y que las instituciones tomen la determinación más adecuada para su bienestar.

En las últimas declaraciones, Imelda Tuñón ha afirmado que el pequeño José Julián no quiere saber nada de su abuela e incluso se filtró un audio en el que decía que “era mala y cruel”.

Tuñón aseguró que procederá legalmente en contra de quienes filtraron el audio. En su cuenta de Instagram indicó: “Voy a proceder legalmente en contra de la persona que entregó el material de audio donde se escucha la voz de mi hijo, así como en contra de los medios que lo compartan, puesto que, en este momento, se encuentra protegido legalmente”.

Seguir leyendo: