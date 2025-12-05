Maribel Guardia dedica romántico mensaje a Marco Chacón por su cumpleaños

En medio de la polémica con su ex nuera Imelda Tuñón, la actriz Maribel Guardia prefiere enfocarse en las alegrías de su vida y en celebrar a aquellas personas que se mantienen a su lado a pesar de las adversidades. Prueba de ello es su más reciente publicación en Instagram, donde dejó un emotivo mensaje en honor a su esposo Marco Chacón con motivo de su cumpleaños. ¡Sigue leyendo para enterarte!

La conmovedora dedicatoria surgió de la mano de video en el que la famosa presentó imágenes inéditas de sus momentos más especiales junto al empresario: desde cenas románticas, salidas con amigos y sesiones de fotos en familia junto al fallecido hijo de la costarricense, Julián Figueroa.

“Hoy celebramos no solo tu cumpleaños 🎁🎂 👑 sino 28 años de festejarlo juntos. Cada una de las fotos de este video es un pedacito de nuestra historia: risas, aventuras, sueños cumplidos y momentos que guardo en el corazón”, son las palabras con las que Maribel Guardia inició su felicitación.

Uno de los sentimientos que la cantante dejó plasmado en su mensaje fue el de gratitud por la oportunidad de ser su compañera de vida: “Gracias por ser mi apoyo, mi alegría diaria. Por todos estos años llenos de amor y por los que todavía nos esperan“, añadió.

Y, por supuesto, los buenos deseos para esta nueva etapa en su vida tampoco pudieron faltar: “Que este nuevo año de vida te traiga salud, paz y muchas razones para sonreír. Yo estaré aquí, siempre, para seguir celebrándote (…) Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo más de lo que las palabras pueden decir“, finalizó.

No pasó mucho tiempo antes de que diversas personalidades del medio artístico se sumaran a la celebración de Marco Chacón con su propia dosis de cariño. Tal fue el caso de la conductora Verónica Bastos y la actriz Malillany Marín, quienes le dedicaron palabras como:

“Feliz cumpleaños Marcos y que siempre sigan tan enamorados y como el gran equipo de vida y amor que son” y “Feliz CUMPLEEEEEEEEEEEE al más guapo y fortachón de la familia. Salud pa’ ti, que belleza les sobra”, respectivamente.

