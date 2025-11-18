Imelda Tuñón destapó el supuesto motivo detrás del rencor de su hijo hacia Maribel Guardia

En una nueva ola de declaraciones relacionadas con la filtración del audio en el que José Julián arremete contra Maribel Guarida, la actriz Imelda Tuñón confesó saber cuál es momento exacto en el que el pequeño cambió su opinión sobre su abuela.

De acuerdo con lo revelado por la viuda de Julián Figueroa, el punto de quiebre se dio un año atrás, cuando la costarricense inició el proceso legal en su contra por presunto abandono y negligencia parental.

“Nos estaban subiendo a una camioneta, él estaba asustadísimo, yo lo llevaba en mis piernas, temblando y llorando, llegamos a la Fiscalía y nos tuvieron ahí sin comer, con frío… Él no sabía dónde estaba, se lo llevaron para hacerle unas preguntas y ya no lo volví a ver hasta que le grité, porque yo lo estaba buscando, y lloró“, reportó TvyNovelas.

Según el relato de Tuñón, el pequeño de 8 años habría resentido esta separación propiciada por su abuela Maribel Guardia: “Él trae ese recuerdo traumático. Fue un día horrible para él, es algo que no se le hace a ningún niño y yo nunca le voy a perdonar eso a Maribel”, añadió.

Tras la separación de 38 días que protagonizaron la cantante y su hijo, el reencuentro habría traído consigo detalles que permanecían desconocidos para el niño.

“Él no tenía idea de nada, y yo le expliqué que todos los días le había mandado mensajes, en los que le pedía llorando (a Maribel) que me dejara verlo y no me contestó un solo mensaje. Y eso lo sabe el niño“, comentó. “El niño sí trae ese sentimiento de ‘esta mujer me hizo esto’. Y yo no le dije nada, en absoluto, más que eso, que sí le escribí”.

Sin embargo, la estocada final habría sido la negativa de Maribel Guardia a devolver la mascota de Juliancito: “Ella en la audiencia manifestó que sí le iba a regresar a su gatita y al final no lo hizo, no me la mandó (…) Lo sintió mucho y le ha llorado bastante a la gatita porque era como su compañerita. Le dije que le iba a comprar otra gatita y me dijo que no, que no había reemplazo para su gatita”, concluyó.

