Imelda Tuñón demandará a quienes filtraron audio de su hijo sobre Maribel Guardia

En una nueva ronda de declaraciones, la actriz Imelda Tuñón se pronunció sobre la difusión del audio en el que su hijo José Julián habla con temor sobre su abuela Maribel Guardia, asegurando que no se quedará de brazos cruzados ante la situación.

Y es que su plan de acción será recurrir a la vía legal contra aquellos que difundieron el audio, así como los medios que lo replicaron sin su consentimiento.

“Voy a proceder legalmente en contra de la persona que entregó el material de audio donde se escucha la voz de mi hijo, así como en contra de los medios que lo compartan, puesto que, en este momento, se encuentra protegido legalmente“, se lee en el comunicado que Imelda Tuñón compartió desde su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la joven, la divulgación de dicho material corresponde a un delito que no dudará en denunciar: “Al ser menor de edad, no se puede hacer absolutamente ningún uso de material que pueda afectar su integridad y con este a todas las partes involucradas en un asunto legal delicado“, detalló en su mensaje.

Si bien hasta el momento se desconoce quién grabó el audio y quien lo entregó a los medios de comunicación, este no tardó en viralizarse en redes sociales y generar una ola de opiniones divididas con respecto a su veracidad.

Por su parte, Maribel Guardia se ha limitado a compartir su postura ante la polémica con un breve, pero contundente: “Se notan cosas en el niño; está alienado y no me voy a dejar manipular”, dijo en un encuentro reciente ante los medios de comunicación.

