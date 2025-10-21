Maribel Guardia rompe el silencio tras audiencia por impugnación del testamento de Julián Figueroa

En medio del proceso legal que busca impugnar el testamento de Julián Figueroa, Maribel Guardia habló tras la primera audiencia realizada en Morelos, respondiendo directamente a las declaraciones de Imelda Garza Tuñón, viuda del cantante.



Durante la diligencia que duró más de diez horas, Imelda aseguró que ambas se vieron a los ojos. Sin embargo, Maribel desmintió esa versión.

“Es que no la vi. Fíjate que no la vi porque yo me senté allí al fondo y creo que ella estaba aquí adelante, entonces nunca tuve contacto visual con ella. No la vi”, declaró la actriz costarricense.

Tensión tras muerte de Julián Figueroa

La relación entre Maribel Guardia e Imelda Garza ha estado marcada por la tensión desde el fallecimiento de Julián en 2023. Durante el primer año, mantuvieron una postura conciliadora por el bienestar del pequeño José Julián, hijo de Julián y nieto de Maribel. No obstante, en 2025 la disputa legal por la herencia y el cuidado del menor ha profundizado el distanciamiento.

Ambas se reencontraron en los juzgados de Cuernavaca como parte de la impugnación iniciada por Imelda, quien cuestiona la validez del testamento donde José Julián figura como heredero universal y el esposo de Maribel, Marco Chacón, aparece como albacea.

Marco Chacón dejó claro su postura respecto al legado: “Yo no tengo ningún interés en serlo. Estoy esperando, ya sea que se me remueva por parte de ellos o que yo, si no, renuncie en el momento procesal oportuno, porque no tengo ningún interés de ser el albacea.”

Reflexión de Maribel Guardia sobre su nieto

Maribel Guardia, quien crió a José Julián durante sus primeros años, compartió una emotiva reflexión sobre su relación con el niño y su compromiso:

“Yo como su abuela, no sé si lo voy a volver a ver, le voy a dejar también parte de mi trabajo y de mi esfuerzo. Yo ya me llevo lo mejor de ese niño porque lo tuve desde que nació hasta los ocho años… algún día me va a recordar con todo el amor que yo le di”, comentó.

Imelda Garza Tuñón también se pronuncia tras la audiencia



Por su parte, Imelda Garza Tuñón habló con los medios tras la audiencia y expresó su sentir tras el encuentro con Maribel:

“Sí, sí, sí, después de todo lo que ha pasado sí es la primera vez que la veo. Y no va a ser la última, pero pues espero que esté muy bien y que le vaya muy bien”, dijo con serenidad.

Aunque no intercambiaron palabras, Imelda aseguró que sí hubo contacto visual durante la audiencia.

“No, no hablamos, pero sí, obviamente nos vimos a los ojos. Estuvimos ahí, ¿cómo cuántas horas?, como 10 horas. Mi sentir, la verdad es que me da tristeza, me da mucha tristeza cómo terminó su situación.”

Sin embargo, lanzó una crítica directa hacia Maribel: “No veo arrepentimiento en ella. Entonces, digo, una persona que no tiene arrepentimiento, y que hace tanto odio y dice que lo hizo por amor, pues ni modo”.

La impugnación del testamento y el futuro legal

Imelda explicó que la impugnación fue recomendada por sus abogados, quienes cuestionan la autenticidad de la firma de Julián en el testamento. En el documento, el menor José Julián es el heredero universal y Marco Chacón aparece como albacea.

El abogado Juan Ignacio Lozano Gracia, citado por Imelda, sostiene que “ese testamento no es verdadero”. Por ahora, la estrategia legal de Imelda es no contradecir las declaraciones de Maribel y su equipo, sino esperar presentar pruebas que demuestren la invalidez del testamento.

