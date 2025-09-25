Imelda Tuñón desmiente a Maribel Guardia y la acusa de sí querer la custodia de Juliancito

El pleito entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia acaba de escribir un nuevo capítulo, luego de que la joven actriz exhibiera, en una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, que su suegra sí sigue buscando quedarse con la custodia de su nieto, pero eso no sería todo.

La viuda de Julián Figueroa habló sobre este tema, luego de que Maribel reiterara que ella solo quiere lo mejor para su nieto, por lo que no ha contemplado quitárselo a su mamá, aunque Imelda Tuñón tiene otros datos.

“Dice que ella no quiere al niño. No entiendo, dice que no quiere al niño, pero pide la custodia y la manutención para el niño. Esta rarísimo. ¿Quién está diciendo la verdad, los papeles que está metiendo a todos lados o lo que le dice a la gente?”, respondió Imelda.

A continuación expresó su asombro después de que la reconocida actriz no solo se conformara con pedir la custodia de su nieto, sino que también manutención.

“Me pidió manutención. Se lo quiere quedar para toda la vida y que yo lo mantenga de aquí a los 18”, detalló la también cantante.

En la misma conversación detalló que Juliancito ya se dio cuenta del conflicto que tiene con Maribel, pues ya ha tenido contacto con algunos de los mensajes de odio que los fans de Maribel le dejan a su mamá en sus redes.

“Se pone a llorar y me dice: ‘¿Mamá, te dicen cosas muy feas?’ Ya después se dará cuenta de todo lo que causó la abuelita, pero ahorita no”, puntualizó.

Sigue leyendo: