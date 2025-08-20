Maribel Guardia se defiende tras ser acusada de serle infiel a Marco Chacón

La presentadora costarricense Maribel Guardia ya no siente lo duro, sino lo tupido, tras los señalamientos de los que ella y su esposo, Marco Chacón, han sido objeto en los últimos meses.

Por medio de una publicación, que hizo en su cuenta de Instagram, la también actriz lanzó un más que contundente mensaje, luego de que la revista TVNotas exhibiera que no solo él le habría sido infiel, sino que ella también lo habría engañado a él.

“Dicen, cuentan y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es: él, el amor y yo. Lo prueban mis fotos”, publicó Maribel al inicio de su defensa, quien acompañó su publicación de varias fotos en compañía del hombre con el que ha pasado los últimos años de su vida.

En otro fragmento de su mensaje dijo saber de donde venía la información que difundió la citada publicación, pero optó por enfocarse en lo positivo y no se enfrascó aún más en el nuevo chisme en que la involucraron.

“El resto es puro chisme maltrecho con remitente obvio aunque anónimo. #AmorDelBueno

amorbendecidopordios #quesoporten 🙏🏼”, concluyó la mamá de Julián Figueroa.

Su mensaje atrajo la atención de sus seguidores y de sus amigos famosos, quienes le externaron todo su apoyo tras esta nueva polémica.

“Los queremos! En esta vida y en la próxima juntos! 💕”, les escribió Verónica Bastos, mientras que Chiquibaby les dedicó un: “Que lindos son #powercouple ❤️❤️” y Lourdes Munguía un: “Me encanta verlos juntos y ser testigo de su amor, su lealtad, su química etc. por tantos años! 💜”.

¿A qué se debe la publicación de Maribel Guardia?

La publicación de Maribel Guardia se produjo luego de que una fuente de la serie ‘Cómplices’, de la que ella forma parte, asegurara que ella ya también le había sido infiel a su esposo con Emmanuel Orenday, uno de sus compañeros de elenco.

“En los descansos, él se metía al camerino de ella para darse sus besos. Andaban muy emocionados. Maribel le dio ‘una cucharada de su propio chocolate’ a su esposo.

Por supuesto que Maribel negará lo que pasó. Quiere mantener las apariencias de un matrimonio perfecto, pero todos los que participamos en la serie, Lucía Méndez, Laura Flores y los de la producción, los vimos. Maribel debe hacer lo que le hace feliz, al igual que Marco lo hace”, detalló la misma fuente sobre este tema que ya fue desmentido por la señalada, pero que promete seguir dando mucho de qué hablar.

