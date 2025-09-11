Maribel Guardia da tour por la casa donde murió su hijo y que muy pronto lanzará a la venta

La actriz costarricense Maribel Guardia decidió cerrar ciclos este 2025 y ahí va paso a paso. En primera instancia dio a conocer que ya tiene el lugar donde trasladará las cenizas de su hijo y ahora compartió su decisión de desprenderse de su casa, que fue el sitio donde Julián Figueroa perdió la vida el 9 de abril del 2023.

La propiedad, que se ubica en la zona del Pedregal en la ciudad de México, ha sido el hogar de la también presentadora por más de dos décadas, sin embargo, considera que ya es hora de despedirse de ella.

Maribel habló sobre este tema en una entrevista y un tour que le dio a las cámaras del programa ‘Venga la Alegría’, en donde detalló que ahora la propiedad es demasiado grande para ella y para Marco Chacón, su esposo.

“La casa ya está muy grande para mí, para mi espaoso y para mí, yo creo que voy a tener que irme a un lugar más pequeño. Ya me voy a mudar de casa”, contó Maribel.

La entrevista se llevó a cabo en su aún casa, en donde dio un tour por uno de sus lugares más especiales, como el árbol donde su hijo solía sentarse a tocar la guitarra.

“Amo este árbol. Mi hijo Julián tenía una hamaca aquí. Él se sentaba, se acostaba a tocar la guitarra, a ver esta vista maravillosa”, relató mientras daba un breve recorrido por su propiedad.

Durante su recorrido también presumió el lugar donde tenía una caballeriza, así como una habitación donde tiene una foto suya con Julián en la Basílica de Guadalupe.

