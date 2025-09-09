Maribel Guardia se despide de las cenizas de Julián Figueroa a dos años de su muerte

A poco más de dos años del fallecimiento del cantante Julián Figueroa, su madre Maribel Guardia se dijo preparada para despedirse de las cenizas de su hijo y reveló cuál será el lugar en el que permanecerán de ahora en adelante. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

De acuerdo con la famosa, los restos de su hijo permanecerán en una iglesia que podrá visitar cuando así lo decida: “Justo fui a ver la lápida del nicho, estuve en la iglesia y en estos días estaré haciendo el trámite para depositar las cenizas, sacaré unas poquitas para mí para traerlas aquí“, señaló en entrevista con TvyNovelas.

A propósito de esta decisión, la costarricense fue cuestionada sobre el proceso de duelo que ha vivido y cómo lo ha manejado ante las cámaras, especialmente luego de que muchas madres la han considerado un ejemplo de resiliencia.

Y aunque para ella resulta un halago, aseguró que esta capacidad de sobrellevar la pérdida de su único hijo ha sido resultado de su fe.

“No creo ser ejemplo de nadie porque soy una mujer llena de defectos, pero logré sobrevivir al dolor más grande de mi vida y pasar por momentos muy oscuros, pero creo que la receta es Dios, porque si tú te encomiendas y te agarras de su mano él te ayuda”, explicó a la revista.

Además del cambio a nivel personal que representa la reubicación de las cenizas de José Julián, Maribel Guardia se encuentra de cara a la despedida de “Lagunilla, mi barrio”, obra de teatro a la que pertenece desde hace tres años.

“Pareciera que es la misma obra pero han pasado cosas diferentes. Viví el momento más oscuro de mi vida en este teatro, pero también recibí tanto cariño del público, de mis compañeros (…) El estar en el escenario me ayudó a poder levantarme de la cama, a continuar con un dolor que voy a traer toda mi vida, pero es lo que hay que hacer“, declaró la estrella de la pantalla chica.

Durante este último periodo de funciones, la querida actriz mantiene un detalle muy especial en su camerino que considera su amuleto de la suerte: “Tengo una foto gigante de mi hijo en el camerino, aunque no necesito tener fotos de él porque lo traigo tatuado en el corazón, pero por supuesto que siento la energía de mi hijo todo el tiempo”, dijo para finalizar.

