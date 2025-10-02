Pareja de Maribel Guardia reacciona a supuesto intento de envenenamiento de Imelda Tuñón

La hostilidad que existe entre Imelda Tuñón y su suegra Maribel Guardia ha provocado una lluvia de reacciones por parte de todos los involucrados, incluido Marco Chacón, el esposo de la mamá de Julián Figueroa.

Si bien el problema principal es entre nuera y suegra, Imelda no ha parado de señalar a Marco Chacón por ciertas actitudes que ha adoptado en torno a la problemática que mantienen, a tal grado de haberlo señalado de usar su poder para buscar quitarle a Juliancito, su hijo.

Los señalamientos de Imelda no pararon ahí, pues también insinuó que Chacón le fue infiel a Maribel, lo que puso en la mira el matrimonio de la bella actriz centroamericana.

Todas esas afirmaciones y acusaciones se quedan cortas a lado del supuesto intento de envenenamiento que habría sufrido Marco Chacón por parte de la joven, quien ya negó los señalamientos, pero la presunta víctima tiene otros datos.



“Yo fui a parar 5 días al hospital por un tema que no se terminó de aclarar, del que prefiero no hablar, del que prefiero no ahondar más”, declaró Marco Chacón en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Detalló que su hospitalización se produjo el 15 de agosto del 2023 en un hospital privado de la capital mexicana, donde la pasó muy mal.

“Fue una situación muy triste, muy penosa, que nos costó mucho superar en la casa y no tengo nada más que decir”, continuó.

En el mismo encuentro con los medios de comunicación, Marco Chacón dejó en claro que no existe ninguna orden de restricción en su contra por parte de Imelda Tuñón, por lo que puede estar cerca de ella y del hijo de Maribel si él así lo deseara.

“A mí nunca en la vida me ha llegado una notificación por una orden de restricción de ningún tipo. Si la tengo, no me la han notificado”, respondió convincente.

Marco Chacón estuvo en la citada terminal aérea en compañía de Maribel Guardia, quien negó que le haya solicitado manutención a Imelda Tuñón, tal y como la joven lo insinuó, aunque sí dejó en claro que sí le interesa la custodia de su único nieto.



“A ese niño lo adoro con toda mi alma desde que nació, es un pedazo de mí, tiene mi sangre. Daría parte de mi vida por José Julián con todo mi amor. Yo quería darle todo y me dijeron que no, pero tengo mucha ilusión porque, en algún momento, pueda yo darle lo que necesita”, declaró la actriz, quien a raíz de su pleito con Imelda Tuñón no ha vuelto a ver o hablar con su nieto.

