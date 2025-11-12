Filtran supuesto audio de Juliancito hablando mal de Maribel Guardia: “Es mala y cruel”

La actriz costarricense Maribel Guardia no la ha pasado nada bien desde la muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023, pues ese suceso no solo significó la pérdida de su único hijo, sino que también marcó un antes y un después en su relación con Juliancito, su nieto.

Si bien la también cantante siempre se ha desvivido por su nieto, sus choques con Imelda Tuñón, su nuera, provocaron que lleve ya varios meses sin ver al menor, de quien incluso se acaban de filtrar unos audios en los que supuestamente se expresa de forma negativa de su abuela.

En los audios, que fueron divulgados por el programa ‘Venga la Alegría’, se oye al menor manteniendo una conversación casual con su mamá, siendo de sorprender la manera en que este se refirió a su abuela, pues por años fueron inseparables.

Durante la conversación entre madre e hijo se oye a Imelda preguntándole al pequeño: ‘¿Quieres volver a ver a Mimi (Maribel Guardia)?’, a lo que este respondió de forma negativa. “No, esa mujer es horrible”.

La respuesta del menor tomó por sorpresa a Imelda, quien de inmediato buscó calmarlo y hacerle saber que no estaba bien lo que dijo, pero nada lo hizo cambiar de opinión.

“No, mi amor. Nunca vayas a decir eso, cuando seas grande puedes decidir si tú quieres o no”, se escucha decir a Imelda, a lo que Juliancito replicó: “Es mala y cruel”.

El nuevo comentario del menor provocó una nueva reacción de su madre, quien le dijo que su abuela tenía corazón y que podría dañarla si se expresa de esa manera de ella, a lo que el pequeño replicó entre lágrimas: “No creo que tenga (corazón)”.

Maribel ya reaccionó a los supuestos audios de su nieto

Los audios de Juliancito ya llegaron a oídos de Maribel Guardia, quien detalló que no es el primero, ni el último audio, del que tiene conocimiento y en el que su nieto se expresa de mala manera de ella, pues asegura que todo tiene que ver con la manera en que Imelda la está dejando ver ante el pequeño.

“Han pasado cosas de audios que ella me ha mandado, que no les puedo contar, pero ya se notan cosas en el niño. Está alienado y no me voy a dejar manipular”, dijo Maribel en un reciente encuentro que tuvo con la prensa.

En la misma conversación detalló que lleva meses sin poder ver a su nieto, al asegurar que la viuda de su hijo no le ha permitido estar cerca de él desde la disputa que mantienen.

“Tengo ya muchos meses que no lo veo, pero a estas alturas de mi vida, después de lo que le pasó a mi hijo, he entendido que una no puede controlar las cosas. Hay momentos que se van de tus manos y tienes que soltar y pedirle a Dios. Espero algún día poder besarlo y abrazarlo”, dijo Maribel visiblemente afectada.

