Maribel Guardia reacciona al supuesto nuevo romance de Imelda Tuñón

La actriz Maribel Guardia se pronunció sobre la ola de rumores que rodean a su ex nuera, Imelda Tuñón, luego de que diversos medios reportaran que esta habría iniciado una nueva relación sentimental. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista concedida a “Sale el Sol”, la costarricense respondió a la ola de cuestionamientos que le hicieron con respecto a la situación sentimental de la viuda de su hijo Julián Figueroa, dejando claro que a pesar de su batalla legal, le desea lo mejor.

“Qué bueno, me da mucho gusto. Le pido a Dios por ella que sea una buena elección. Tiene que vivir su vida y continuarla“, expresó ante las cámaras del programa de espectáculos.

Asimismo, Maribel Guardia se sinceró sobre cómo es que ha sobrellevado el distanciamiento con su único nieto, el pequeño José Julián, como resultado de su batalla legal y mediática con Imelda Tuñón.

Dentro de su relato, la famosa compartió su deseo de retomar su convivencia tras meses de separación: “Espero pronto poder besarlo, poder abrazarlo… lo tuve en su niñez. Tal vez algún día él me recuerde con cariño“, añadió.

¿Maribel Guardia se ENOJÓ tras el SUPUESTO nuevo ROMANCE de Imelda Tuñón? ¿Qué OPINAS sobre esto? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/jpuHRX9Gku — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 10, 2025

blemente afectada, la estrella de la pantalla chica reconoció que ha percibido algunos comportamientos en su nieto que la han alertado sobre una posible influencia en su contra por parte de su círculo cercano.

“Han pasado cosas de audios que ella me ha mandado que no les puedo contar, pero ya se notan cosas en el niño. Está alienado y no me voy a dejar manipular“, dijo haciendo referencia a presuntos audios en los que el niño estaría hablando mal de ella, así lo informó la periodista Ana María Alvarado.

Sin embargo, Maribel Guardia no pierde la esperanza de que la situación mejore: “A estas alturas de mi vida, después de lo que me pasó con mi hijo, he entendido que uno no puede controlar las cosas (…) Espero pronto poder besarlo, poder abrazarlo… lo tuve en su niñez; tal vez algún día él me recuerde con cariño”, dijo para finalizar.

