Imelda Tuñón lanza duro mensaje a Maribel Guardia: “Que deje de pelear y se quede con sus cosas”

La batalla legal y mediática protagonizada por Maribel Guardia e Imelda Tuñón no da tregua, mucho menos ahora que la joven cantante ha lanzado una ola de declaraciones sobre su ex suegra en las que dejó claro que una posible reconciliación queda fuera de la ecuación.

En un encuentro reciente con la prensa, la viuda de Julián Figueroa aclaró los dimes y diretes que se generaron en torno a lo dicho sobre la costarricense y su supuesto interés sobre la herencia de su hijo.

“No, la de Julián es otra herencia (…) Me refiero a lo de ella. O sea, yo creo que debería de dejar de pelear y ya quedarse con sus cosas, construir algún lugar bonito en donde esté en paz, no sé. O sea, hacer algo con todo ese dinero porque vive trabajando esa mujer, entonces pues que haga algo con eso”, aclaró ante las cámaras.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de una reconciliación, Imelda Tuñón fue contundente al asegurar que esta queda descartada: “No, yo no creo que haya vuelta atrás con una persona que dijo que era como mi madre… Y luego al día siguiente se para, manda un boletín y se para decir cosas horribles sobre mí“, indicó.

Incluso, la madre del pequeño José Julián reconoció que tras la muerte de su pareja, su familia la aconsejó alejarse de Maribel Guardia: “Mi familia tenía razón, ella nunca me quiso. Ella siempre estuvo por el niño. Tengo mensajes desde noviembre en donde estoy hablando con mi familia y me dicen ‘salte de ahí, te va a querer quitar al niño’. Y yo también les decía ‘tengo miedo de que me quite el niño si me salgo“, reiteró.

Yo creí que sí, que era como una segunda madre para mí. Pero ella claramente no fue una segunda madre para mí" Imelda Tuñón – Cantante y actriz

“Según ella dice que quiere que trabaje y así. Pero incitó a la gente a que me tiren hate en lo que trabajo. Entonces cómo quiere que trabaje ¿o quiere arruinar mi vida completamente? O sea, no entiendo qué es lo que quiere“, expuso la estrella de las redes sociales.

Otro de los temas que Imelda Tuñón abordó fue la mudanza de Maribel Guardia del hogar que compartieron por muchos años. Al respecto, comentó: “Es una casa que tiene buenos y malos recuerdos. Y al final del día fue donde falleció Julián también. Entonces yo creo que también es una manera en la que ella se puede liberar y puede estar en paz”.

La famosa finalizó su charla con la prensa diciendo: “La vida está llena de cambios. Nada es para siempre y todas las cosas están en constante movimiento y pues tienes que aprender que a veces hay que soltar ciertas cosas para poder avanza“.

