Maribel Guardia le canta a la Virgen de Guadalupe con un vestido en honor a Julián Figueroa

La noche del 12 de diciembre, una larga lista de artistas prestaron sus voces para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe en las tradicionales mañanitas en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Una de ellas fue la costarricense Maribel Guardia, quien visiblemente conmovida celebró a la figura religiosa interpretando el tema “Hermoso cariño”, de Vicente Fernández.

Para su presentación, la estrella de la pantalla chica optó por un atuendo que conmovió a los televidentes que siguieron el minuto a minuto de la transmisión. Se trató de un vestido realizado por el diseñador mexicano Mitzy, el cual llevaba plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe y el rostro de su hijo Julián Figueroa, fallecido en 2023 a causa de un paro cardiaco.

Maribel Guardia recurrió a sus redes sociales para mostrar a detalle la prenda que destacó por su llamativo color azul cielo y diseño de rosas, esto con ayuda de algunas fotografías que la volvieron el blanco de mensajes de cariño, cortesía de su comunidad digital.

“Tuve la suerte de estar en este escenario con mi hijo, cantando los dos juntos, también con mi nieto. Por eso sé que todo está bien, y sé que los designios de Dios son perfectos“, recordó durante la transmisión especial de Telemundo.

“Yo le doy gracias por ese hijo que me dio, el tiempo que me lo dio. Fui muy bendecida de conocer a Julián… de amarlo, de verlo crecer, de verlo sonreír, de haberlo despedido también. Dios me dio esa misión de verlo nacer y de verlo morir”, añadió conmovida.

Por su parte, el abrazo del público se hizo presente desde la sección de comentarios, donde figuraron dedicatorias en las que se hizo mención de su capacidad de resiliencia luego de enfrentarse a la pérdida de su único hijo.

“Mucha fuerza @maribelguardia, Dios te bendiga siempre. Eres una gran persona, gran madre. Fue un deleite tu participación cantando a la Virgen, gracias”, “Se me enchina la piel al escucharla, que lindo canta”, “Te amamos @maribelguardia me duele en el alma tu dolor” y “Siempre estás en mis oraciones”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

Además de Maribel Guardia, el programa especial de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe contó con la presencia de Itatí Cantoral, Maite Perroni, Bobby Pulido y Lila Downs.

Seguir leyendo:

• Maribel Guardia se despide de las cenizas de Julián Figueroa a dos años de su muerte

• Maribel Guardia reveló la promesa que le hizo a Julián Figueroa antes de morir

• Maribel Guardia dedica romántico mensaje a Marco Chacón por su cumpleaños