Maribel Guardia reveló la promesa que le hizo a Julián Figueroa antes de morir

En medio de la batalla legal que protagonizan Maribel Guardia y su ex nuera Imelda Tuñón, la costarricense ha decidido rememorar un conmovedor momento que vivió junto a su hijo Julián Figueroa antes de su muerte, así como la promesa que le hizo y por la que no descansará hasta cumplir.

La grabación que fue compartida desde sus redes sociales es protagonizada por el fallecido cantante y su nieto José Julián. En ella, el intérprete de temas como “Solo tú” y “Volaré” se deshace en halagos hacia su madre y la gran labor que ejerce en dicha faceta.

“Mi mamá es muy linda con los niños; desde chiquito siempre se ponía a jugar con nosotros, era como un niño más. Principalmente mi mamá, es una persona sumamente humilde; creo que es de las personas más humildes que he conocido en la vida, si no es que la más”, se escucha decir al hijo de Joan Sebastian.

Asimismo, el famoso recalcó su cariño y admiración por la mujer que lo trajo al mundo, destacando que sus enseñanzas lo habrían acompañado en cada paso que dio.

“Te amo, que eres la mejor persona que conozco, todos los días aprendo muchísimo de ti, que estoy infinitamente agradecido con la vida por que me haya tocado una mamá tan buena como tú, una persona tan humilde, tan cariñosa, tan llena de luz“, añadió en el audiovisual. “Eso ha sido de mis mayores ventajas en la vida; que tú me hayas tocado me ha puesto del otro lado en varias lecciones y pues, sigo aprendiendo mucho de ti”.

Por su parte, Maribel Guardia acompañó el emotivo video con unas palabras en las que reveló la promesa que hizo al joven que perdió la vida el mes de abril de 2023: cuidar de su nieto por sobre todas las cosas.

“Hijo, tu amor en mi corazón intacto, mi promesa de cuidar a tu hijo también. En momentos de oscuridad, tu luz lo cubre todo. Te amo eternamente“, son las palabras con las que la actriz de “Lagunilla, Mi Barrio”, reafirmó su postura de luchar por el bienestar de ‘Juliancito’ en los tribunales.

