Imelda Tuñón se lanza contra Maribel Guardia y la acusa de haber secuestrado a su hijo

La actriz y cantante Imelda Tuñón recurrió a su cuenta de Instagram para lanzar un poderoso mensaje en torno a la pesadilla que vivió hace exactamente un año, luego de que Maribel Guardia y ella se enfrascaran en una guerra sin cuartel por la custodia de Juliancito, el hijo que tuvo con Julián Figueroa.

En su texto, que acompañó de una fotografía de ella con cubrebocas, Imelda revivió la disputa que ella y la presentadora tuvieron en la escuela de Juliancito en enero del 2025.

“Mañana se cumple un año de una injusticia por el simple hecho de que traté de escapar junto con mi hijo de una casa en la que ya no éramos bienvenidos, por tratar de cumplir una promesa a una persona que ya no está aquí, pero que luchó con todas sus fuerzas para salir de ahí… lamentablemente no lo logró con vida, pero sé que está orgulloso de mí ♥️”, se lee al inicio del texto que escribió Imelda Tuñón.

Revivió las supuestas irregularidades del caso

A continuación señaló todas las presuntas irregularidades que se suscitaron en su lucha por quedarse con la custodia de Juliancito, luego de que fuera señalada de tener problemas de adicciones y de ser una mamá ausente.

“Una serie de irregularidades legales, denuncias no ratificadas, fiscales y MPs corruptos, falsedad de declaraciones y, por supuesto, mucho dinero de por medio y nombres se vieron involucrados logrando separarme de lo único que amo en el mundo, JOSÉ JULIÁN ❤️‍🩹”, continuó Imelda.

Se lanzó en contra de Maribel y de Marco Chacón

La joven continuó su mensaje lanzándose en contra de la propia Maribel y de Marco Chacón, su pareja, a quien acusó de manipular el caso, a testigos y a las autoridades para lograr su cometido.

“Mientras marco_chaconf entrenaba testigos, sacaba un supuesto nuevo dato diario, y contrataba payasos sin credibilidad para ejercer violencia digital/mediática/psicológica en mi contra, sembraba terror y despilfarraba el dinero de maribelguardia para quedarse con mi hijo, usando a su esposa como escudo, como lo hacen los cobardes🐀, nosotros trabajábamos”, señaló la joven.

Acusó a su suegra de lo peor

Imelda continuó su extenso mensaje celebrando que al final la verdad la asistió en una batalla cuesta arriba, pues asegura que Maribel y Marco Chacón intentaron manchar su imagen y dejarla mal parada con su hijo.

“Trabajábamos en silencio para ver cual era el verdadero trasfondo del asunto, llené libretas de información y de diagramas, encontraba en DIOS la resiliencia necesaria para seguir sonriendo y luchando por mi hijo, al que le mintieron terriblemente porque lo hicieron creer que lo abandoné, ya que maribelguardia me impedía cualquier tipo de comunicación con él💔”, aseveró la artista.

Los tildó de monstruos

Imelda concluyó su mensaje asegurando que el karma terminó alcanzando a quienes buscaron dañarla y a quienes definió como unos monstruos.

“El KARMA sucedió, todo se está poniendo en su lugar y la justicia poco a poco se está logrando. No soy responsable de los castigos que les vaya a dar la vida por sus crímenes y por todo lo que hay detrás del secuestro de mi hijo, lo único que les puedo desear es paz, lo demás no lo controlo yo. (…) Luchar contra monstruos no es fácil. pero tampoco imposible, hoy soy más fuerte que nunca y no pienso perder ninguna batalla que se ponga en mi camino. Bendiciones a TODOS, y nunca se rindan 🙏🙏💜💜”, se lee en el resto de su mensaje.

Hasta el momento ni Maribel Guardia, ni tampoco Marco Chacón, han reaccionado a los nuevos señalamientos en su contra.

