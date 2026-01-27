Maribel Guardia dedica emotivo mensaje a Lucía Méndez por su cumpleaños número 71 

La actriz y cantante Lucía Méndez estuvo de manteles largos recientemente con motivo de su cumpleaños número 71 y además de sus fanáticos, decenas de famosos se sumaron a la celebración con emotivos mensajes de felicitación. Tal fue el caso de su amiga y colega Maribel Guardia, con quien comparte créditos en la producción de ViX, “Cómplices”.

La costarricense optó por recurrir a su cuenta de Instagram con una dedicatoria en la que además de hacer mención de esta fecha especial, también se mostró agradecida por los años de amistad que comparte con la ‘Diva de México’.

“Feliz cumpleaños🎈 @luciamendezof ✨ Gracias por tantos momentos compartidos, risas y aprendizajes. Que este nuevo año te regale salud, amor y muchos escenarios más. Te quiero“, son las palabras que escribió la costarricense.

A la par de este mensaje, Maribel Guardia incluyó una fotografía en la que aparece muy sonriente en compañía de la cumpleañera. Esta última se reportó con su propia dosis de cariño en la sección de comentarios, diciendo: “Espero pasemos muchos momentos más lindos amiga”, compartió la mexicana.

Lucía Méndez celebra un año más de vida

Por su parte, la estrella de la pantalla chica no dejó pasar la oportunidad de hacer mención de su día especial, esto por medio de una publicación en su perfil oficial de Instagram en la que se dijo agradecida por el amor que la rodea.

“Mis amores hoy celebro un año más de vida… y sólo puedo decir gracias. Gracias por el amor, por los mensajes, por acompañarme a lo largo de este camino que sigue lleno de sueños, retos y mucha luz“, señaló en su post.

“La vida me ha regalado experiencias increíbles y aún quedan muchas por vivir“, dijo, ganándose los aplausos del público en la sección de comentarios.

Seguir leyendo:

• Maribel Guardia conmueve al recordar a Julián Figueroa: “Te extraño con toda mi alma”

• Imelda Tuñón se lanza contra Maribel Guardia y la acusa de haber secuestrado a su hijo

• Maribel Guardia le canta a la Virgen de Guadalupe con un vestido en honor a Julián Figueroa

