Perro disparó accidentalmente una escopeta frente a tienda en Nebraska y dejó una persona herida

Un insólito accidente ocurrió frente a una tienda de conveniencia en Scottsbluff, Nebraska, donde un perro accionó accidentalmente una escopeta cargada dentro de una camioneta y terminó hiriendo a una mujer que se encontraba cerca.

El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 12:07 p.m. frente a la tienda Short Stop, según reportes policiales citados por medios locales.

El dueño del vehículo había entrado a la tienda

De acuerdo con el Scottsbluff Police Department, el propietario de la camioneta había ingresado al establecimiento mientras otra persona permanecía afuera, junto a la puerta del pasajero.

En ese momento, el perro que estaba sentado en el asiento trasero saltó de un lado al otro del vehículo y accidentalmente accionó una escopeta cargada que se encontraba en el interior.

Las autoridades señalaron que el disparo impactó la puerta del lado del pasajero.

La detonación provocó que una mujer, que esperaba en un semáforo cercano con el brazo apoyado fuera de la ventana de su vehículo, fuera alcanzada por uno de los perdigones en el brazo derecho.

La víctima fue trasladada al Regional West Medical Center para recibir tratamiento médico. Las autoridades indicaron que sus heridas no ponen en riesgo su vida.

Policía recordó la importancia de la seguridad con armas

El caso continúa bajo investigación por parte del Scottsbluff Police Department.

Las autoridades recordaron que la ley estatal de Nebraska prohíbe transportar una escopeta cargada dentro de un vehículo.

Además, insistieron en que el incidente representa un recordatorio sobre la importancia de mantener medidas adecuadas de seguridad al manipular, transportar o almacenar armas de fuego.

Aunque el hecho ha generado sorpresa, no es la primera vez que ocurre un accidente similar en Estados Unidos.

En noviembre pasado, un hombre en Pennsylvania denunció haber sido herido accidentalmente por su perro después de que el animal activara una escopeta mientras saltaba sobre una cama donde el arma había sido colocada.

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