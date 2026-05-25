Robert De Niro confiesa que nunca imaginó que “Taxi Driver” se convertiría en un clásico

Aunque Robert De Niro obtuvo una nominación al Oscar por su inolvidable papel en “Taxi Driver”, de 1976, el actor admite que, durante el rodaje, jamás pensó que la película llegaría a convertirse en un clásico del cine. En declaraciones recientes a Page Six, la estrella de 82 años reflexionó sobre la naturaleza impredecible del éxito en Hollywood.

“Nunca puedes pensar que estás haciendo algo que va a tener un impacto”, dijo De Niro al citado medio. Añadió: “Simplemente nunca lo ves así”.

Dirigida por Martin Scorsese, este drama psicológico sigue a De Niro como Travis Bickle, un taxista cuyo estado mental se deteriora mientras trabaja en turnos nocturnos en las calles de Nueva York. El filme también contó con las actuaciones de Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Peter Boyle y Albert Brooks.

Considerada una de las películas más culturalmente significativas jamás realizadas, “Taxi Driver” obtuvo numerosos reconocimientos, incluyendo la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1976 y cuatro nominaciones en los Premios de la Academia de 1977, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor para De Niro y Mejor Actriz de Reparto para Foster.

El origen de una frase icónica

Una de las frases más memorables del cine es cuando Travis Bickle, solo en su apartamento, apunta con una pistola a su reflejo en el espejo y pregunta: “¿Me estás hablando a mí? ¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí? Entonces, ¿con quién más demonios estás hablando?”

Durante una aparición en “Live with Kelly and Mark” en 2025, De Niro reveló que esa escena fue un poco improvisada. “Algunas de las mejores cosas, no siempre, son cuando se improvisan y se hacen de forma espontánea”, compartió con los presentadores Kelly Ripa y Mark Consuelos.

El actor añadió que la experiencia fue aún mejor porque trabajó con un director tan impactante como Scorsese.

Sobre sus próximos proyectos, De Niro aparecerá próximamente en “Focker-in-Law” este noviembre, reuniéndose con los miembros del reparto de “Meet the Fockers”: Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner y Owen Wilson, y compartiendo pantalla con la recién llegada Ariana Grande.

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