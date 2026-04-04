Sharon Stone asegura que Robert De Niro es el “mejor besador” de Hollywood

La actriz Sharon Stone, estrella de la cinta “Bajos instintos”, hizo un recorrido por su trayectoria artística y recordó uno de sus proyectos más aclamados de la mano de Robert De Niro: la película “Casino”, dirigida por el cineasta Martin Scorsese.

Fue durante su visita al programa “Andy Cohen Live” de SiriusXM que la histrionisa habló sobre su experiencia al trabajar junto a De Niro y hasta se refirió a él como “el mejor besador de Hollywood”.

Sharon Stone procedió a describir el momento más electrizante de la película como aquel en el que su personaje, Ginger McKenna, manipula a Sam “Ace” Rothstein (interpretado por Robert De Niro) para que le dé dinero antes de darle un beso.

“Dios mío. Es el mejor besador de la industria. ¡Me besó hasta dejarme sin aliento!”, afirmó la actriz en plena entrevista.

Otro de los momentos que la actriz recordó con humor que su conexión fue tanta que el propio director detuvo la escena para preguntar si necesitaban otra toma.

“Me inclino y lo beso. Realmente me dejó descolocada (…) Martin Scorsese corta la toma, nos mira y dice: ‘Creo que lo tenemos, pero ¿quieren otra?’. Los dos lo miramos y dijimos: ‘Sí, creo que necesitamos una más’“, relató divertida.

Sobre la oportunidad de trabajar junto a Robert De Niro, Sharon Stone dijo: “Era el actor al que más admiraba, y toda mi carrera fue como: ‘Solo quiero poder sentarme frente a Robert De Niro y estar a su nivel’. Probablemente podría haberme golpeado en la cabeza con un martillo y aun así habría sido feliz de estar en su presencia“.

La película “Casino”, se estrenó en cines a nivel mundial en 1995, contando la historia de ascenso y caída de Sam “Ace” Rothstein, un experto en apuestas encargado de gestionar un casino en Las Vegas bajo la influencia del crimen organizado. Todo bajo el lente y dirección del aclamado director Martin Scorsese.

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