“Donald Trump nunca dejará la presidencia y se le debe obligar a irse”, advierte Robert De Niro

La batalla de descalificaciones librada entre Robert de Niro y Donald Trump volvió a cobrar fuerza después de que el célebre actor de Hollywood le advirtió a la ciudadanía sobre la hipotética posibilidad de que el magnate neoyorquino se niegue a abandonar la Casa Blanca llegado el momento de concluir su administración, lo cual obligaría a la intervención ciudadana para hacerlo cambiar de opinión.

Durante una entrevista concedida al podcast “The Best People”, el histrión de 82 años dijo estar convencido de que el mandatario conservador tratará de realizar todas las reformas necesarias para extender su permanencia en Washington más allá del 2028.

“Nunca se irá. Tenemos que obligarlo a irse. Ahora bromea sobre nacionalizar las elecciones. No bromea. Ya hemos visto suficiente. No nos engañemos. No se irá. Depende de nosotros deshacernos de él”, expresó.

En la Constitución se indica claramente que ninguna persona puede ser elegido presidente por más de dos mandatos ya se continuos o por separado. Sin embargo, repetidamente Donald Trump ha insinuado la posibilidad de postularse por tercera ocasión y eso ha alimentado entre sus críticos de que encontraría la manera de modificar la ley para cumplir con su objetivo.

En más de una ocasión, Donald Trump ha descrito a Robert De Niro, como un “loco” que “sufre un caso incurable del Síndrome de Trastorno por Trump”. (Crédito: Doug Mills / AP)

Al respecto, el ganador del Premio de la Academia exhortó a la ciudadanía a organizarse de manera pacífica para monitorear las elecciones intermedias de noviembre y además a manifestarse en contra de las políticas impulsadas de Washington que consideren dañinas para el futuro de la nación.

“La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones intermedias para que no haya dudas de que serán unas elecciones justas.

Al igual que en Vietnam, tenemos que salir y protestar. No Kings —siete, ocho, nueve millones— tiene que ser mucho, mucho más que eso. Todo el mundo tiene que salir de todas las formas posibles”, enfatizó.

Bajo la perspectiva del actor neoyorquino, resulta necesario hacerle sentir a los conservadores que también existe otra visión del país distinta a la suya y con derecho a ser tomada en cuenta.

“Este es nuestro país. Quiero recuperarlo. No quiero que todo el mundo ande por ahí —los MAGA con sus banderas estadounidenses— como si fueran los únicos. Nosotros también somos americanos.

Sé que somos más, porque creemos en lo que está bien y lo que está mal, en la empatía, en la amabilidad, en unir al país, no en dispersarlo. Tenemos que salvar el país”, puntualizó.

