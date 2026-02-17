Robert De Niro, Viola Davis y más famosos se despiden de Robert Duvall

La industria cinematográfica se encuentra de luto debido al fallecimiento del actor Robert Duvall, conocido por su participación en emblemáticas historias como “El Padrino” y “Breakout”. La noticia, que fue confirmada por la esposa del famoso, se dio por medio de un emotivo mensaje en Facebook donde se revelaron detalles de cómo vivió sus últimos momentos.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo“, detalló la actriz de origen argentino Luciana Pedraza.

A solo unas horas de darse a conocer su deceso, ya han sido varias las personalidades que han tomado sus redes sociales para darle un último adiós y celebrar el legado de la estrella del cine.

Adam Sandler

Uno de los primeros en hacer eco de la triste noticia fue Adam Sandler, con quien Robert Duvall compartió pantalla en la cinta “Hustle”. Su despedida se dio a través de un sentido mensaje en Instagram, en el cual destacó su talento y la calidad humana que lo caracterizaba.

“Un hombre tan maravilloso con quien hablar y reír. Lo quería muchísimo. Todos lo queríamos. Tantas películas legendarias para elegir. Véanlas cuando puedan. Enviamos nuestras condolencias a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos”, indicó en su publicación.

Al Pacino

Una de las reacciones que no tardó en volverse viral en diversas plataformas fue la de Al Pacino, actor con el que unió su talento para la película “El Padrino”. De acuerdo con un comunicado difundido por la revista Variety, esta se trata de una pérdida dolorosa no solo para el mundo del entretenimiento, sino para el mundo entero.

“Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall. Era un actor nato, como se dice, su conexión con la actuación, su comprensión y su don fenomenal siempre serán recordados. Lo extrañaré“, sentenció.

Robert De Niro

A pesar de no compartir pantalla de forma directa, Robert Duvall y Robert De Niro coincidieron en el universo de “El Padrino” de forma indirecta, ya que este último estrella que participó en la secuela de interpretando al joven Vito Corleone.

Esto hizo que una buena amistad surgiera entre ambos y la despedida, aunque breve, es profundamente dolorosa: “Dios bendiga a Bobby. Espero poder vivir hasta los 95. Que descanse en paz”, señaló el histrión.

Viola Davis

La ganadora del Oscar se sumó a las muestras de cariño por su co-protagonista en el thriller “Widows” (2018), un hombre al que admiró por su contribución en la industria cinematográfica y cuyo legado, aseguró, permanecerá vivo por mucho tiempo.

Desde sus plataformas digitales, la famosa escribió: “Siempre he estado asombrada por tus imponentes interpretaciones de hombres que eran a la vez silenciosos y dominantes en su humanidad. Eras un gigante. Un ícono (…) La grandeza nunca muere. Permanece como un regalo. Descanse bien, señor. Su nombre será pronunciado. Que coros de ángeles canten tu descanso”.

Walton Goggins

Mientras tanto, el Walton Goggins, quien tuvo la oportunidad de participar en The Apostle (película escrita, dirigida y protagonizada por Duvall) colocó un extenso homenaje en el que se lee: “Bobby Duvall, el mejor narrador de todos los tiempos, nos acaba de dejar. Fue mi amigo. Mi mentor. He tenido estas fotos conmigo durante 30 años. Fueron tomadas por el fotógrafo fijo en el set de THE APOSTLE, la película que escribió y dirigió”, comenzó.

Dentro de su escrito, aseguró que el impacto que la estrella del cine tuvo en su vida es inigualable: “Yo tenía 24 años. El privilegio de trabajar con este hombre, de conocer a este hombre, sigue siendo la experiencia más importante de mi vida. Fue mi Estrella del Norte, mi héroe“, añadió.

Michael Keaton

La celebración del legado y vida de Duvall siguieron haciéndose presentes por parte de sus ex compañeros de escena. Tal fue el caso de Michael Keaton, quien actuó con él en “The Paper”, dirigida por Ron Howard.

En su reflexión, Keaton dijo: “Otro amigo cae. Actué con él y me hice su amigo. Compartimos una gran tarde en mi porche hablando de caballos. Era la grandeza personificada como actor. QEPD RD”.

Josh Gad

La estrella Josh Gad se unió a la lista de despedidas, en su caso desde su cuenta de Threads, con un recuento de los proyectos de Duvall que marcaron su vida: “Otro día. Otra pérdida icónica e irremplazable. Duvall fue simplemente uno de los más grandes que jamás lo hicieron. Desde las películas de ‘The Godfather’ hasta ‘Apocalypse Now’, desde ‘The Apostle’ hasta ‘To Kill a Mockingbird’, no solo estuvo en el cine, lo define a través de las épocas. QEPD”, lamentó.

