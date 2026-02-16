Muere el actor Robert Duvall a los 95 años

El aclamado actor Robert Duvall, ganador del Premio de la Academia y uno de los rostros más icónicos de la historia del cine, falleció el domingo, 15 de febrero, a los 95 años en su hogar. La noticia fue confirmada hoy por su esposa, Luciana Pedraza, a través de una emotiva publicación en Facebook.

En su mensaje, la actriz de origen argentino describió los últimos momentos del actor: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo”.

En la publicación también rindió un sentido homenaje a su esposo y a una de las figuras más reconocidas del cine. “Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo“, escribió Luciana.

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus numerosos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable”, describió.

La carrera de Duvall

La carrera de Duvall abarcó siete décadas, consolidándolo como un pilar fundamental de la actuación. Su consagración definitiva llegó en 1983, cuando ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor por su interpretación de una estrella de música country en decadencia en el clásico ‘Tender Mercies’.

Sin embargo, su legado es mucho más amplio y está repleto de personajes inolvidables. Duvall dejó su huella en la historia del cine con papeles icónicos como el de Tom Hagen en ‘The Godfather’ y ‘The Goodfather II’, también destaca el teniente coronel Kilgore en la guerra surrealista de ‘The apocalypse now’, y su participación en otras obras maestras como ‘The Conversation’, ‘Network’ y ‘The Natural‘.

Luciana Pedraza concluyó su mensaje agradeciendo al público: “Por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”. Con su partida a los 95 años, Hollywood pierde a uno de sus grandes personajes.

