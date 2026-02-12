James Van Der Beek y el conmovedor mensaje que lanzó en su última entrevista antes de morir

La muerte del actor James Van Der Beek no solo ha conmocionado a sus familiares y círculo de amigos más cercano, sino también a las miles de personas que siguieron de cerca sus proyectos en televisión y la pantalla grande. El vacío que deja su partida ha hecho que sus fanáticos revivan algunos de los momentos más destacados del histrión, incluyendo la última entrevista que concedió antes de su muerte por cáncer colorrectal.

En diciembre de 2025, apenas dos meses antes de su fallecimiento, el protagonista de “Dawson’s Creek” sostuvo una charla con Craig Melvin para el programa Today. En ella, se sinceró sobre el impacto que tuvo en su vida el diagnóstico de cáncer colorrectal que recibió en 2023.

Contrario a lo que el público se esperaba, el famoso describió su padecimiento como el “mejor evento” que le había sucedido, pues le permitió adoptar una forma distinta de ver y apreciar la vida.

De acuerdo con sus declaraciones, una voz interna le repetía sin cesar: “Vas a hacer cambios en tu vida que nunca harías si no tuvieras este diagnóstico extremo, y eso va a sumar años de vida saludables y felices“, comentó al matutino.

Para el famoso, que al momento de su muerte tenía 48 años de edad, se trató de una lección de amor propio y paciencia: “No creo que antes del cáncer supiera lo que era reducir la velocidad. No sabía lo que era realmente mirar todo lo que como, todo lo que pongo en mi cuerpo“, añadió.

Es así como James Van Der Beek se encontró en un proceso cuya meta final era el amor propio: “Ha sido un camino más largo de lo que jamás pensé. Ha requerido más de mí: más paciencia, más disciplina, más fuerza de la que sabía que tenía“, destacó.

El ícono de la televisión en los años 90 finalizó su intervención en Today afirmando sentirse “fuerte” y “mejor que hace un par de meses”. Prueba de que más allá del tratamiento médico que seguía, su mayor motivación era su familia.

James Van Der Beek: la despedida a una estrella

Fue durante la mañana del pasado 11 de enero que surgieron los primeros reportes sobre el posible fallecimiento del actor. Lo que parecía un rumor terminó por ser confirmado a propia voz de la familia del histrión, con un conmovedor mensaje difundido desde su cuenta oficial de Instagram.

El comunicado en cuestión recitaba: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, tal y como aseguró que quería ser recordado en su última entrevista.

Asimismo, la familia del histrión comentó que durante los próximos meses se compartirán detalles sobre sus últimos meses de vida. No obstante, por el momento su círculo cercano estará enfocado en sanar la herida que dejó su partida.

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, son las palabras con las que se concluye el mensaje.

