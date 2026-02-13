¿Cómo fueron los últimos días de James Van Der Beek antes de morir?

La vida del actor James Van Der Beek dio un giro de 180 grados cuando recibió su diagnóstico de cáncer colorrectal en 2023. Desde entonces, el famoso se embarcó en un viaje de autoconocimiento y aceptación del que habló con orgullo en repetidas ocasiones.

Aunque al principio no fue fácil aceptar la agresividad y rapidez con la que avanzaba su enfermedad, el histrión logró enfocarse en disfrutar el tiempo de vida restante junto a su familia, así lo reveló en la última entrevista que concedió antes de su fallecimiento.

“Ha sido un camino más largo de lo que jamás pensé. Ha requerido más de mí: más paciencia, más disciplina, más fuerza de la que sabía que tenía“, detalló en una charla con Craig Melvin para el programa Today.

De acuerdo con una fuente cercana a James Van Der Beek, durante sus últimos días de vida permaneció internado en una clínica. No obstante, siempre estuvo acompañado por su familia y aquellos amigos cercanos que siguieron de cerca el desarrollo de su enfermedad.

“Pasaba la mayor parte del tiempo en cama porque estaba muy débil y no comía“, explicó la fuente en un reporte retomado por Infobae, recalcando que, a pesar de la situación, el carisma y la fe del actor seguían intactos.

Previo a su última hospitalización, el protagonista de “Dawson’s Creek” estuvo bajo vigilancia en el área de cuidados paliativos, donde su salud decayó notablemente.

James Van Der Beek: el adiós a un grande de la actuación

La mañana del 11 de febrero se dio a conocer la noticia del fallecimiento del actor James Van Der Beek, poniendo de luto a la escena actoral y desatando un homenaje colectivo a su trayectoria en el medio artístico.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, se lee en el post de Instagram con el que los familiares del famoso dieron anunciaron su deceso.

La respuesta por parte de la comunidad de artistas no tardó en llegar en forma de mensajes de apreciación y apoyo por la familia inmediata del histrión. Dentro de las personalidades que tomaron acción y enviaron sus condolencias destacaron Eiza González, Jennifer Garner, Rumer Willis, Sarah Michelle Gellar, Chad Michael Murray y Stacy Keibler, por mencionar algunos.

Sin embargo, una de las despedidas más emotivas corrió a cargo de Busy Philipps, la cual fue de las primeras estrellas de “Dawson’s Creek” en pronunciarse sobre el deceso de su ex co-protagonista.

La actriz escribió en Instagram: “Hoy siento un profundo dolor por todos nosotros… por cada persona que conoció a James y lo amó, por todos los que amaron su trabajo o tuvieron el placer de conocerlo, por todos sus queridos amigos y la comunidad que lo rodearon mientras luchaba contra esta enfermedad, especialmente por sus padres, su hermano y su hermana”.

