Capturan en Cancún a sicario de 19 años ligado a 9 ataques armados y al menos 7 crímenes

Autoridades de Quintana Roo detuvieron a José Enrique “N”, alias “Kike”, un joven de 19 años originario de San Luis Potosí, a quien investigaciones vinculan con al menos nueve hechos violentos ocurridos en Cancún y Puerto Morelos, entre ellos homicidios, ataques armados e intentos de ejecución.

La captura se realizó en Cancún, donde agentes le incautaron una pistola calibre 9 milímetros y diversas dosis de presunta droga.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, análisis balísticos realizados mediante el sistema IBIS permitieron relacionar el arma asegurada con varios eventos delictivos registrados en los últimos meses en la zona norte de Quintana Roo.

Las autoridades informaron que el arma habría sido utilizada en al menos nueve ataques que dejaron múltiples víctimas mortales y personas lesionadas.

Entre los casos investigados se encuentran homicidios ocurridos en Cancún, así como agresiones registradas en distintos puntos de Puerto Morelos.

Según la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que varios de estos hechos estarían relacionados con disputas entre grupos dedicados al narcomenudeo.

Asimismo, no se descarta la participación del detenido en otros actos violentos, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

La autoridad estatal destacó que la captura representa un avance en las investigaciones de una serie de ataques armados que han impactado a Cancún y Puerto Morelos durante los últimos meses.

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