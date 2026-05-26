Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 26 de mayo en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este martes 26 de mayo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.29 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.02 y 17.02 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un precio de 17.29 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.62 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. El precio está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios evolución en su cotización de hoy. Luego de mantener ayer al alza, hoy su valor es de 449.72 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia estable y sus valores tras el cierre fueron de 58.3 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.29 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.62 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 449.72 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.3 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te aconsejamos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el valor a enviar y calcula los costos.