Pronóstico del tiempo en Austin para este martes 26 de mayo

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, tendremos más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 52%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 80% para este día. La presión atmosférica media será de 1010.5 hPa, una medición que irá constante conforme avance el día. El Sol saldrá a las 06:32 h y el crepúsculo será a las 20:25 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en este estado cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

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