Acusan a una mujer de matar a la nueva pareja de su exnovia frente a una niña en Pennsylvania

Una mujer de Pennsylvania fue acusada de asesinato en primer grado tras presuntamente disparar contra la nueva pareja de su exnovia en el estacionamiento de una tienda Lowe’s. El ataque ocurrió frente a la hija de 9 años de la mujer, según documentos judiciales.

Taneesha Lynn Teague, de 32 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, homicidio criminal, agresión agravada y múltiples cargos por poner en peligro a otras personas, reseñó Law&Crime.

La víctima fue identificada como Salim Basalat, de 36 años.

El hecho ocurrió el lunes por la mañana en una tienda Lowe’s ubicada en Glimcher Boulevard, en Hermitage, una ciudad del noroeste de Pennsylvania.

La acusada habría seguido a su exnovia

Según documentos judiciales citados por medios locales, Teague siguió a su exnovia y a la hija de esta hasta el establecimiento comercial.

Aunque ambas mujeres habían terminado su relación aproximadamente un mes antes, todavía compartían la misma vivienda, según la investigación.

La exnovia de la acusada había acudido al lugar para reunirse con Basalat, situación que presuntamente molestó a Teague.

Los investigadores señalaron que, cuando la acusada llegó al estacionamiento, Basalat conversaba junto a su vehículo con la mujer y la niña de 9 años.

Las autoridades sostienen que Teague se acercó al grupo y abrió fuego, impactando a Basalat en el estómago y en uno de sus brazos.

Durante la llamada al 911, una mujer habría sido escuchada advirtiendo a otra persona que se moviera o también moriría.

Tras el ataque, la acusada huyó del lugar.

La policía encontró posteriormente a Basalat herido y lo trasladó a un hospital cercano, donde murió el martes por la mañana.

La sospechosa se entregó a la policía

Los investigadores localizaron una camioneta Nissan blanca vinculada a Teague en el estacionamiento de un restaurante cercano.

El Departamento de Policía de Hermitage anunció públicamente que la mujer era buscada por las autoridades, tras lo cual ella misma se entregó el martes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la exnovia de la acusada o la menor resultaron heridas durante el tiroteo.

La audiencia preliminar del caso fue programada para este miércoles.

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