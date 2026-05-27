BTS lanza el detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional en México

La visita de la agrupación surcoreana BTS a territorio mexicano sigue dando de qué hablar, especialmente luego de lanzarse un video inédito que inmortalizó su visita a Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 6 de mayo.

Fue por medio del canal oficial de YouTube de la banda de K-Pop que se compartió material inédito del detrás de cámaras de su encuentro con la mandataria de México y de su experiencia al recorrer las instalaciones de la sede presidencial.

El clip de casi seis minutos retrata cada momento de la visita de los siete integrantes de BTS, incluyendo su llegada al distinguido recinto, su bienvenida por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y el encuentro con las más de 50 mil ARMYs que se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México.

Además de un recorrido guiado por la mandataria, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook recibieron un reconocimiento por parte del Gobierno de México que los designó como “visitantes distinguidos”.

La respuesta a este contenido audiovisual no se hizo esperar por parte de los fanáticos más fieles de BTS, quienes se encargaron de expresar su emoción a través de las distintas plataformas en las que se difundió.

“México fue realmente otro nivel, le dieron a BTS la bienvenida más cálida, me hace llorar”; “Gracias BTS por considerar a México, siempre serán bienvenidos. México siempre será su hogar”; “Que emoción me dió de escuchar los gritos y verlos con una sonrisa” y “México está muy agradecido de que hayan estado aquí, y ustedes también lo disfrutarán mucho”, son algunas de estas muestras de cariño.

Además de su visita a Palacio Nacional, la parada de la agrupación surcoreana por territorio mexicano se vio marcada por tres conciertos en el Estadio GNP, como parte de su tour mundial “ARIRANG”, los días 7, 9 y 10 de mayo, ante una audiencia de 65 mil personas por noche.

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