BTS marca un antes y un después en su paso por México con el “ARIRANG Tour”

BTS hizo historia por su paso en México. La agrupación surcoreana integrada por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook concluyó con rotundo éxito su “Arirang World Tour” en la Ciudad de México y así el país se consolida como uno de los mercados más estratégicos y únicos para el K-pop y el pop en el mundo.

Durante tres fechas históricas, 7, 9 y 10 de mayo de 2026, en el Estadio GNP Seguros, más de 60 mil personas por noche abarrotaron el recinto en su máxima capacidad, de acuerdo a los datos de Ocesa y, además, afuera del recinto, alrededor de 70 mil seguidores se concretaron durante la última función.

En total, se estima que más de 130 mil personas convivieron simultáneamente en torno al estadio esa noche, una imagen aérea que ya es parte de la historia del fandom mexicano.

Sumado a esto, Ticketmaster informó que más de 2.2 millones de usuarios ingresaron a la fila virtual con la finalidad de obtener boletos.

Un homenaje constante a México

Durante sus tres conciertos, BTS rindió un profundo tributo a la cultura mexicana. De acuerdo a videos divulgados en redes sociales, los integrantes se dirigieron al público en español y usaron modismos locales.

De hecho, uno de los momentos más virales fue cuando miles de asistentes corearon: “J-Hope, hermano, ya eres mexicano”.

Sin embargo, el cierre del domingo 10 de mayo tuvo un sabor aún más especial. En pleno Día de las Madres, V tomó el micrófono para dedicar un mensaje que conmovió a todos: “Por cierto, hoy es Día de las Madres. Gracias por habernos creado, ¡felicidades, mamás! Las amamos. México, fue una gran suerte poder estar aquí con ustedes”.

SUGA, por su parte, reconoció desde el escenario a las miles de personas que seguían el concierto desde las afueras:

“He escuchado que fuera, al igual que aquí dentro, hay muchos fans de ARMY presentes”. ¿Por casualidad hay algún estadio aún más grande aquí en México? Entonces, la próxima vez que vengamos, ¡tenemos que presentarnos en ese lugar!” SUGA

Impacto económico

El fenómeno BTS, sin duda, también trascendió lo cultural. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, el impacto estimado de las tres funciones supera los 1,860 millones de pesos mexicanos (aproximadamente $110 millones), beneficiando a sectores como hospedaje, transporte, alimentos, bebidas y servicios especializados.

Por cada peso invertido en boletos, se generaron 3.34 pesos adicionales en actividad económica, reflejando el poder multiplicador de este tipo de eventos.

Este éxito se da en un contexto de crecimiento explosivo: en 2025, el sector del entretenimiento en vivo en México generó un impacto de casi 69 mil millones de pesos, posicionando al país como el tercer mercado de música en vivo más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos y el Reino Unido.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que BTS tiene las puertas abiertas para regresar en 2027, incluso en el recinto que elijan, después de que sostuvieran una reunión y miles de personas se reunieran al frente del balcón del Palacio Nacional.

Con tres noches completamente llenas, récords de asistencia dentro y fuera del estadio, una conexión emocional inigualable y la confirmación de que México es ya una de las paradas más importantes de su carrera, BTS se despidió del ARMY mexicano con un emotivo “nos vemos pronto”.

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