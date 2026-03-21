BTS arrasa en su regreso: “Arirang” supera los 3,9 millones de copias vendidas en solo un día

El fenómeno BTS está de vuelta. Tras casi cuatro años de pausa grupal para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda de K-pop más grande del mundo retomó su carrera con un impacto que va más allá de lo musical, generando lo que los expertos denominan “BTSnomics”: un efecto económico en cadena comparable, y según algunos analistas, incluso superior al de Taylor Swift con su exitoso “Eras Tour”.

El viernes, 20 de marzo, el grupo lanzó su nuevo álbum, “Arirang”, de 14 canciones, que en su primer día de ventas alcanzó la impresionante cifra de 3,98 millones de copias, según informó Big Hit Music, citando a la plataforma de seguimiento Hanteo Chart, un sistema de charts de Corea que contabiliza las ventas de álbumes físicos a nivel global.

Al día siguiente, un megaconcierto gratuito en el centro de Seúl marcó el esperado regreso a los escenarios del grupo, congregando a unas 260 mil personas y sirviendo como preludio de una ambiciosa gira mundial.

El grupo de k-pop BTS durante su concierto “BTS The Comeback Live Arirang” en Seúl, Corea del Sur, este 21 de marzo.

Crédito: Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP.

Un fenómeno económico global

La gira, que comenzará el 9 de abril en Goyang (Corea del Sur) y se extenderá durante 11 meses con 82 conciertos en 34 ciudades de 23 países, desató una ola de optimismo económico. El analista Kim Yu-hyuk, de IBK Investment & Securities, según lo citado en el diario Vanguard, estima que solo la venta de entradas y productos de la gira generará al menos $2.900 millones (2,9 billones de wones), con una asistencia proyectada de seis millones de personas.

Además, las cifras ya reflejan este repunte. Según la agencia Yonhap, el número de visitantes extranjeros a Corea del Sur entre el 1 y el 18 de marzo aumentó más de un 30% respecto al año anterior.

Una vista general del concierto de BTS, “BTS The Comeback Live Arirang” en Seúl, Corea del Sur.

Crédito: Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP.

BTS en Netflix

La presencia digital también amplifica el fenómeno. Netflix retransmitió en directo el concierto de Seúl a nivel mundial. En Estados Unidos, los fanáticos lo pudieron observar desde 7:00 a. m. hora del Este (ET) / 4:00 a. m. hora del Pacífico (PT) de este 21 de marzo.

En declaraciones para la prensa, Brandon Riegg, ejecutivo de la plataforma, afirmó que se trató de “la mayor actuación musical en directo que Netflix ha organizado”.

“Consideramos estos eventos en vivo como una oportunidad para llegar a los fans y miembros de todo el mundo de una forma cada vez más difícil de encontrar: eventos únicos que realmente unen a la gente”, continuó Reigg, señalando que “no hay nada más grande que BTS”.

Un dato curioso es que el concierto transmitido en vivo este sábado estuvo dirigido por el profesional de espectáculos televisivos en vivo Hamish Hamilton, conocido por dirigir varios espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, incluido el de este año con otro icono global, Bad Bunny.

Sin duda, este tipo de eventos contribuye a alimentar el apetito global por el contenido coreano, en una ola que los expertos denominan “K-todo”.

Más allá de los números, el impacto de BTS es cultural y esto se refleja en el aumento del turismo a Corea del Sur, la expansión mundial del K-pop y los efectos indirectos en industrias como los K-dramas, la belleza, la gastronomía y la moda.

Con una gira récord en el horizonte, un álbum que bate marcas y una maquinaria comercial imparable, BTS demuestra que su regreso representa un fenómeno económico global que marcará un antes y un después en la cultura pop.

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