Todo sobre el regreso de BTS en Netflix: fecha, hora de la transmisión y más detalles

La cuenta regresiva para el esperado regreso de BTS ha iniciado y de cara a este importante suceso, te compartimos los detalles que no te puedes perder sobre la transmisión en vivo que Netflix, en colaboración con la reconocida banda surcoreana, brindará a sus usuarios el próximo 21 de marzo.

El live, que estará disponible de forma exclusiva en la plataforma de streaming, mostrará cada detalle de la presentación global en vivo que se llevará a cabo en la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl, primera parada de la agrupación dentro de su gira “Arirang”.

Dicho concierto marca el regreso de BTS tras una pausa de cuatro años, impulsada por los requisitos de servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Mientras algunos de sus integrantes se enlistaron durante 18 meses, otros optaron por explorar su faceta como solistas.

Sin embargo, para junio de 2025, Jin, J-hope, RM, V, Jimin, Jung Kook y SUGA habrían completado su servicio militar y dado inicio a los preparativos de la nueva etapa de BTS.

¿Cuándo y a qué hora sintonizar “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” en Netflix?

“BTS EL REGRESO EN VIVO | ARIRANG” estará disponible en el catálogo de Netflix para todos sus usuarios a nivel mundial este sábado 21 de marzo.



La transmisión dará inicio a las 8 p.m. KST (4 a. m. PT / 7 a. m. ET); sin embargo, los fanáticos de diferentes continentes lo verán a horas muy diferentes. En el caso de Estados Unidos, será a partir de las 4 a.m. PT y 7 a.m. ET.

Para países en Latinoamérica como México, Colombia y Brasil, este tendrá lugar en un horario de 5 a.m. CST, 6 a.m. COT y 8 a.m. BRT, respectivamente. Checa la lista completa de horarios para la transmisión aquí.

BTS y el próximo lanzamiento de su álbum “ARIRANG”

El anuncio de su nuevo material discográfico no se hizo esperar luego de confirmarse el regreso de todos los integrantes de BTS. Fue durante la mañana del 1 de enero que las redes sociales oficiales de la agrupación confirmaron el 20 de marzo como la fecha oficial de lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado “ARIRANG”.

Una de las sorpresas que la banda compartió con su ARMY (nombre atribuido a los fanáticos más fieles de BTS), fue la lista de canciones que incluye su nuevo disco. Los títulos son:

“Body to Body” “Hooligan” “Aliens” “FYA” “2.0.” “No. 29” “SWIM” (Lead Single) “Merry Go Round” “NORMAL” “Like Animals” “they don’t know ’bout us” “One More Night” “Please” “Into the Sun”

De acuerdo con la reconocida banda, este nuevo proyecto musical se trata de uno de los más personales de su carrera y busca poner en alto su cultura. Este hecho quedó comprobado al revelarse el título del álbum.

Y es que, según información oficial listada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la palabra “Arirang” remite a la canción folclórica más emblemática de Corea, la cual fue reconocida en 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por dicha organización.

¿Cuándo se estrena el documental “BTS: THE RETURN”?

El lanzamiento de su nuevo material discográfico y la transmisión en vivo de su show en Seúl no es la única sorpresa que BTS preparó para sus fans. Recordemos que también se confirmó el estreno de un documental, el cual tendrá lugar el próximo 27 de marzo.

Dirigido por el realizador Bao Nguyen (“The Stringer”, “The Greatest Night in Pop”), el audiovisual da una mirada inédita a la agitada vida del grupo mientras se reúnen y continúan trazando un camino sin precedentes en la escena del K-Pop.

Seguir leyendo:

• BTS llevará a las salas de cine los dos primeros conciertos de su gira mundial “Arirang”

• BTS y la historia detrás de “ARIRANG”, el título del nuevo álbum

• BTS anuncia las fechas de su gira: ¿En qué ciudades de EE UU se presentarán?