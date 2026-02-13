BTS llevará a las salas de cine los dos primeros conciertos de su gira mundial “Arirang”

Las sorpresas no paran por parte de la banda surcoreana BTS, pues a solo semanas de anunciar su gira mundial, se ha dado a conocer que los dos primeros conciertos de su “Arirang World Tour” serán transmitidos en vivo en salas de cine de numerosos países este mes de abril de 2026.

De acuerdo con el comunicado emitido por la agrupación, cines seleccionados de varias partes del mundo proyectarán los shows programados para el 11 y 18 de abril de 2026, en Goyang, Corea del Sur, y Tokio, Japón, respectivamente.

Dicha transmisión será en simultáneo y contará con dos exhibiciones por territorio, esto para garantizar que la mayor cantidad de integrantes del ARMY, nombre atribuido al club de fans de la banda, puedan ser participes del magno evento.

BTS trasmitirá sus primeros dos conciertos de la gira mundial. Crédito: Lee Jin-man | AP

“La noticia de BTS World Tour “Arirang” ha sido recibida con una demanda global extraordinaria. Presentar estos conciertos completos en cine ofrece a las audiencias de todo el mundo la oportunidad de reunirse y experimentar la gira en la pantalla grande“, declaró Marc Allenby, director ejecutivo de la distribuidora Trafalgar Releasing.

La iniciativa tendrá lugar días antes de la transmisión en vivo confirmada por Netflix que inmortalizará el regreso de BTS. La producción se anunció bajo el nombre de “BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG“, disponible el 21 de marzo de 2026, desde la emblemática plaza de Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur.

La producción estará a cargo de Hamish Hamilton, reconocido director que cuenta con la experiencia de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl. Otra de las sorpresas preparadas por el gigante del entretenimiento es el documental “BTS: EL REGRESO”, que estrenará el 27 de marzo y que dará una mirada del proceso de creación del nuevo álbum.

BTS: Un regreso muy esperado por el público

Tras una pausa de casi cuatro años, BTS vuelve a los escenarios con la gira BTS World Tour “Arirang”, un proyecto que simboliza una nueva etapa para el grupo. En este tiempo, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y aprovecharon para consolidar sus carreras individuales antes de reunirse nuevamente como septeto.

La gira contempla un total de 82 fechas distribuidas en 34 ciudades a nivel global, convirtiéndose en la serie de conciertos más extensa realizada por un acto de K-pop en cuanto a número de presentaciones.

Dentro de las ciudades que la agrupación visitará se encuentran: Tampa, El Paso, Stanford, Las Vegas, East Rutherford, Foxborough, Baltimore, Arlington y Chicago. En cuanto a Latinoamérica, recorrerán: Ciudad de México; Lima, Perú; Bogotá, Colombia; Santiago, Chile; Buenos Aires, Argentina y São Paulo, Brasil.

