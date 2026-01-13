BTS anuncia las fechas de su gira: ¿En qué ciudades de EE UU se presentarán?

La espera terminó para los fans de BTS. BigHit Music anunció este martes que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook volverán a las grandes arenas y estadios con una gira que promete ser un hito en la industria musical. El tramo norteamericano será uno de los más extensos, con múltiples fechas en las principales metrópolis del país.

Hasta el momento, la banda de K-pop ofrecerá 34 shows con su gira BTS World Tour 2026, de los cuales 9 serán en Estados Unidos. Se espera que la banda anuncie más fehas.

Ciudades y fechas de la gira por EE. UU.

La gira en Estados Unidos arrancará en abril de 2026 y recorrerá destinos clave. Entre las ciudades confirmadas destacan Tampa, El Paso, Stanford, Las Vegas, East Rutherford, Foxborough, Baltimore, Arlington y Chicago.

El diseño de producción contará con un innovador escenario de 360 grados, permitiendo una experiencia inmersiva para los miles de asistentes y una mayor capacidad en los recintos.

Con el tour, BTS también se presentarán en Latinoamérica y Europa.

En Latinoamérica el grupo se presentará en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paolo; mientras que en Europa actuarán en París, Londres y Madrid.

Venta de boletos y preventa

La alta demanda ya se anticipa. La preventa para los miembros oficiales de la “Army Membership” (versión US o Global) iniciará el 22 de enero de 2026, mientras que la venta general al público está programada para el 24 de enero.

Este tour no solo celebra la reunión del grupo, sino también el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio previsto para marzo de 2026.

El BTS World Tour 2026 se trata de la primera gran gira, que incluirá 79 shows, de la formación desde su exitoso tour de 2021-2022 Permission to Dance on Stage que contó con 12 actuaciones.

Seguir leyendo:

· BTS confirma su regreso en 2026 con nuevo álbum y gira mundial

· El regreso del grupo BTS podría ser hasta 2026

· Se anuncia una serie documental de Disney+ sobre la historia del grupo de K-pop BTS