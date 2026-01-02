¡Se acabó la espera! BTS anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

La banda surcoreana BTS ha arrancado el 2026 con el pie derecho y lanzando una sorpresa a sus fanáticos: la pausa musical que mantienen desde hace cuatro años llegará a su fin con el lanzamiento de su nuevo álbum.

Durante la mañana del 1 de enero, las redes sociales oficiales de la agrupación se engalanaron con el anuncio de la fecha de estreno de su nuevo material discográfico, el primero desde “Proof”(2022) y que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio que sirvieron sus siete integrantes.

De acuerdo con el comunicado difundido en plataformas digitales, las ARMYs tendrán acceso a la nueva era de BTS el próximo el 20 de marzo de este 2026.

BTS estará de vuelta en los escenarios este 2026. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

“Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito“, expresaron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook durante el live grupal que protagonizaron durante la madrugada del 1 de enero.

Además del anuncio en Instagram, X y su página oficial, la confirmación del comeback también fue revelada de forma especial y simbólica a aquellos fanáticos inscritos en Weverse por medio de cartas manuscritas enviadas directamente a los hogares de algunos de sus ARMY.

El portal de Soompi reportó que la postal incluyó mensajes de agradecimiento de cada uno de los siete integrantes de BTS junto a la leyenda: “2026.03.20”, fecha clave en el inicio de su nueva etapa musical.

