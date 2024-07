Jung Kook y Jimin, de BTS, protagonizan el reality show “Are You Sure?!”, que se estrenará en Disney+

El 8 de agosto Disney+ estrenará "Are You Sure?!", un reality show en el que Jung Kook y Jimin, integrantes de BTS, viajan por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón; el programa fue grabado en 2023, antes de que los cantantes comenzaran su servicio militar