Se anuncia una serie documental de Disney+ sobre la historia del grupo de K-pop BTS

El septeto BTS cuenta con millones de fans alrededor del mundo, y ahora se ha anunciado el próximo estreno de una serie documental que mostrará su historia, con entrevistas a sus integrantes y al equipo que los acompaña en sus giras.

“BTS Monuments: Beyond The Star” contará con ocho episodios y estará disponible en la plataforma Disney+ a partir del 20 de diciembre. El trailer promocional (de apenas unos segundos de duración) muestra a Jung Kook, V, Jimin, Suga, J-Hope, Jin y RM siendo entrevistados; cada miércoles habrá dos nuevos episodios.

Hasta la fecha, BTS cuenta con nueve álbumes. La banda de K-pop comenzó en 2013, pero fue hasta 2016 cuando sus discos generaron buenas ventas en Estados Unidos. Para 2020 obtuvieron un número 1 a nivel mundial con el sencillo “Dynamite”, lo cual se repitió con “Life Goes On”, “Butter”, “Permission To Dance” y “My Universe”.

En el otoño de 2022 el grupo anunció que tendría una pausa de más de dos años, debido a que sus integrantes deben de cumplir con el servicio militar obligatorio en su país. El primero en enlistarse fue Jin, le siguió J-Hope en abril de 2023 y Suga en septiembre. Ahora la disquera Big Hit Music anunció que los miembros restantes han comenzado con los trámites para ausentarse: “Nos gustaría informar a nuestros fans que RM, Jimin, V y Jung Kook han iniciado el proceso de alistamiento. Los artistas se están preparando para cumplir con sus deberes del servicio militar. Les informaremos de más actualizaciones a su debido tiempo”.

Con todo ello, la serie documental de BTS servirá para que su extenso grupo de fans (conocido como The Army) espere aún más su regreso triunfal en 2025. Mientras tanto, varios de ellos han lanzado sencillos en plan solista, siendo hasta ahora Jung Kook el más exitoso, con los temas “Seven”, “3D”, “Too Much” y “Standing Next To You”.

