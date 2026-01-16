BTS y la historia detrás de “ARIRANG”, el título del nuevo álbum

A solo unos días de dar a conocer las fechas y destinos de su gira mundial este 2026, la banda de K-Pop BTS sorprendió al revelar el título de su próximo material discográfico, uno lleno de historia y simbología para la cultura coreana. ¡Te contamos lo que se sabe hasta el momento!

“ARIRANG” es el nombre que la reconocida agrupación eligió para el álbum que marcará su regreso a los escenarios tras casi cuatro años de pausa; este estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 20 de marzo.

Y aunque el anuncio causó revuelo inmediato entre las ARMY, el significado detrás del título elegido por BTS terminó por consolidar lo que muchos ya sospechaban: el nuevo proyecto musical de la banda se trata de uno de los más personales de su carrera.

Y es que según información oficial listada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), esta palabra remite a la canción folclórica más emblemática de Corea, la cual fue reconocida en 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por dicha organización.

Asimismo, se explicó que el canto se interpreta tanto en celebraciones públicas como en la intimidad de los hogares coreanos, y que su función social radica en fortalecer los lazos comunitarios. En su letra aborda temas como: la separación, el reencuentro, el dolor y la esperanza, lo que la ha convertido en un símbolo de unidad y orgullo nacional.

Este significado recalca lo dicho por Jin, Suga, RM, j-hope, Jungkook, Jimin y V en su comunicado oficial: “Agradecemos a todos los ARMY que esperaron tanto tiempo con un apoyo incondicional”, recalcaron.

Otro de los detalles que se reveló en su escrito es que “ARIRANG” reúne 14 canciones que, de acuerdo con los artistas, “comparten historias honestas que siempre quisimos contarle a ARMY”, sus seguidores más fieles.

