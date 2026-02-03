Netflix transmitirá en vivo el regreso de BTS a los escenarios

El gigante del streaming, Netflix, sacudió la industria del entretenimiento al anunciar que transmitirá en vivo y para todo el mundo el esperado regreso de BTS a los escenarios.

Bajo el título BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, el evento se llevará a cabo el próximo 21 de marzo de 2026 desde la emblemática plaza de Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur.

Este concierto marca un hito histórico, ya que será la primera vez que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presenten juntos como grupo tras finalizar sus obligaciones en el servicio militar.

El espectáculo coincide con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, una obra que explora las raíces e identidad de la banda.

Horarios para ver el regreso a los escenarios de BTS

Para el ARMY el continente americano, la cita requerirá madrugar para ser parte de la transmisión en directo:

Estados Unidos: 4:00 am (PT) / 7:00 am (ET)

4:00 am (PT) / 7:00 am (ET) México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador: 05:00 am.

05:00 am. Colombia, Perú, Panamá, Cuba: 06:00 am.

06:00 am. Venezuela: 06:30 am.

06:30 am. Puerto Rico: 07:00 am.

07:00 am. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 08:00 am.

Un despliegue sin precedentes

La producción estará a cargo de Hamish Hamilton, reconocido director de espectáculos de medio tiempo del Super Bowl. Además del concierto, Netflix estrenará el 27 de marzo el documental BTS: EL REGRESO, que mostrará el proceso de creación del nuevo álbum.

Este evento servirá como antesala al ARIRANG World Tour (2026-2027), una gira masiva de 82 conciertos que recorrerá 34 regiones, incluyendo paradas confirmadas en las principales ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica.

