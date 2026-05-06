BTS sostendrá encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

En medio de la expectativa que han generado los conciertos de BTS, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo en el estadios GNP de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la visita de la banda surcoreana en el emblemático Palacio Nacional.

Antes de concluir su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana anunció que se reunirá con los integrantes del reconocido grupo previo a los conciertos que ofrecerán como parte de su gira “Arirang”.

“Oigan se me olvidó decirles algo, para las y los jóvenes. Hoy voy a recibir a BTS aquí en Palacio Nacional por la tarde, como a las 5”, detalló ante los medios de comunicación.

Al ser cuestionada sobre el motivo de la visita, Sheinbaum indicó que aprovechará este espacio para darles la bienvenida al país latinoamericano y entablar una conversación sobre su impacto en la afición mexicana.

De esta manera, extendió una invitación a las fanáticas de BTS (denominadas ARMY) a acudir a las afueras del recinto Palacio Nacional para saludarlos: “Vienen un ratito nada más y voy a platicar con ellos, por si quieren saludarlos para asomarse al balcón”, añadió.

La respuesta por parte de los seguidores de la agrupación no se hizo esperar por medio de plataformas digitales. Es así como Instagram, X y TikTok rebosaron con mensajes como: “Tocó ir desde ahorita porque se va a llenar”; “¡Que bien! Los jóvenes estarán contentos” y “Bueno, ya estuvo que se lleno el zócalo antes de las 5 de la tarde”, por mencionar algunos.

La visita de BTS a México se da como parte de su gira mundial “Arirang”, con la que sus integrantes RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ofrecerán varios shows, de los cuales 9 fueron en Estados Unidos, incluyendo: Tampa, El Paso, Stanford, Las Vegas, East Rutherford, Foxborough, Baltimore, Arlington y Chicago.

Tras sus presentaciones en México el 7, 9 y 10 de mayo, la banda continuará su gira por Latinoamerica y recorrerá ciudades como: Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paolo; mientras que en Europa actuarán en París, Londres y Madrid.

Hasta el momento se sabe que la gira se extenderá hasta 2027, cubriendo más de 85 fechas a nivel mundial. Sin embargo, se podrían agregar más fechas en los próximos meses.

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