“Arirang” de BTS debuta en el número uno de la lista de álbumes de Billboard

El éxito de BTS es cada vez más grande. La banda logró posicionarse en el número uno de Billboard 200 con su séptimo álbum “Arirang”. Además, marcaron un nuevo hito generando la mayor cantidad de ventas para un álbum en una década.

Según los datos publicados por Billboard, el disco debutó con 641 mil unidades vendidas, de las cuales 532 mil corresponden a ventas físicas. Se trata del mejor debut de un disco en términos de unidades desde “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift, el cual se estrenó en octubre de 2025.

Ahora, en términos generales, “Arirang” logró la mayor semana de ventas de cualquier álbum desde el decimosegundo disco de Swift, que vendió 3,48 millones de copias. El último grupo en tener una semana de ventas mayor fue One Direction con “Midnight Memories” en el 2014 con 547 mil.

BTS durante su concierto en Seúl, Corea del Sur.

Crédito: Kim Min-Hee/Pool Photo via AP.

Concierto transmitido por Netflix

“Arirang” recibió un gran impulso gracias a las ventas de vinilos, con 208.000 copias vendidas en 17 formatos diferentes. Esto la convierte en la sexta mayor semana de ventas de vinilos para un álbum en la era moderna, con Swift ocupando los cinco primeros puestos.

Desde su debut, BTS se posicionó como el grupo de k-pop más popular. Sin embargo, este éxito llega después de que algunos integrantes del grupo, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook, completara el servicio militar obligatorio.

Para celebrar el lanzamiento de “Arirang”, BTS ofreció un concierto en la plaza Gwanghwamun en Seúl que se transmitió por Netflix, y estrenó un documental de larga duración en el servicio de streaming. De acuerdo a los datos de la plataforma, batió récords en visualizaciones.

En otros puestos de la lista, Luke Combs consiguió su séptimo álbum en el top 10, ya que “The Way I Am” debuta en el número 2.

“I’m the Problem” de Morgan Wallen se sitúa detrás de Combs en el número 3, seguido de “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.” de Harry Styles y “Octane” de Don Toliver. Del número 6 al 10 se encuentran “The Art of Loving” de Olivia Dean, “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny, “The Romantic” de Bruno Mars, “One Thing at a Time” de Wallen y la banda sonora de “KPop Demon Hunters”.

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